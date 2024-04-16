Завтра часть Одессы на весь день останется без воды – адреса

Завтра, в среду, 17 апреля 2024 года, часть Пересыпского района Одессы ждет аварийное отключение воды, предупреждает филиал «Инфоксводоканал».
Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода 17 апреля 2024 года с 09:30 до 20:30 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Крымская, 80а;
- Академика Заболотного, 38а;
- Генерала Бочарова, 35, 38а;
- Семена Палия, 108.
Филиал «Инфоксводоканал» извиняется за временные неудобства.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.