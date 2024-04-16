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Завтра часть Одессы на весь день останется без воды – адреса

Завтра часть Одессы на весь день останется без воды – адреса

Завтра, в среду, 17 апреля 2024 года, часть Пересыпского района Одессы ждет аварийное отключение воды, предупреждает филиал «Инфоксводоканал».

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода 17 апреля 2024 года с 09:30 до 20:30 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Крымская, 80а;
  • Академика Заболотного, 38а;
  • Генерала Бочарова, 35, 38а;
  • Семена Палия, 108.

Филиал «Инфоксводоканал» извиняется за временные неудобства.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.
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