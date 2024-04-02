Завтра, 3 квітня, частина одеської Слобідки залишиться без води через аварію

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об’єктах водопроводу:
Завтра, 3 квітня 2024 року з 09:30 до 20:30 буде припинено подачу води споживачам частини ж/м “Слобідка”, обмеженої вулицями Академіка Воробйова, Кладовищенська, Балківська, Маловського.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).