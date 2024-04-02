Завтра, 3 апреля, часть одесской Слободки останется без воды из-за аварии

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей Одессы, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода:
Завтра, 3 апреля 2024 года с 09:30 до 20:30 будет прекращена подача воды потребителям части ж/м «Слободка», ограниченной улицами Академика Воробьева, Кладовищенская, Балковская, Маловского.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
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