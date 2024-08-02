Новини Одеси та Одеської області

За якими адресами в Одесі весь день не буде світла

За якими адресами в Одесі весь день не буде світла

У п’ятницю, 2 серпня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися до вечора без світла. Енергетики повідомляють адреси вимкнень.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

Варненська, 6, 8, 8а, 10, 10а, 11, 12а, 12Б, 13,  13/корп.1, 15, 15а,   Г. Петрова, 5 – 27 (непарні), Івана та Юрія Лип, 23 – 41 (непарні),  Інглезі, 12, 12/корп.2,3, 14, 15а, 16, 18,  Космонавтів, 17, 19/корп.1,2,3, 21/корп.3,4, 38 – 68 (парні),  пров. Вишневського 13/корп.1.

Північний РЕМ

Роботи до 19:00.

2-а Пересипська, 32, 34, 3-я Пересипська,19, 21, 23, 25, 27, 7-а Пересипська,  8 – 22 (парні), 23 – 33, 36, 38, 42, 42а, 46, 46а, 48, 50, 50а, Віканера і Ларсена (Восьмого березня), Жевахова,  Жевахова гора, 22, 30, 81, Каришковського,
Локомотивна, 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27,  Ринкова, 7, пров. 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 6-й, 8-й, 9-й, 10-й Чорноморський, пров. 1-й, 2-й, 4-й,5-й, 6-й,7-й, 8-й Балтський, пров. Савранський  (пров. Більшовицький), 3-7, 8/1, 10

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk