За якими адресами в Одесі весь день не буде світла

У п’ятницю, 2 серпня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися до вечора без світла. Енергетики повідомляють адреси вимкнень.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00:
Варненська, 6, 8, 8а, 10, 10а, 11, 12а, 12Б, 13, 13/корп.1, 15, 15а, Г. Петрова, 5 – 27 (непарні), Івана та Юрія Лип, 23 – 41 (непарні), Інглезі, 12, 12/корп.2,3, 14, 15а, 16, 18, Космонавтів, 17, 19/корп.1,2,3, 21/корп.3,4, 38 – 68 (парні), пров. Вишневського 13/корп.1.
Північний РЕМ
Роботи до 19:00.
2-а Пересипська, 32, 34, 3-я Пересипська,19, 21, 23, 25, 27, 7-а Пересипська, 8 – 22 (парні), 23 – 33, 36, 38, 42, 42а, 46, 46а, 48, 50, 50а, Віканера і Ларсена (Восьмого березня), Жевахова, Жевахова гора, 22, 30, 81, Каришковського,
Локомотивна, 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27, Ринкова, 7, пров. 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 6-й, 8-й, 9-й, 10-й Чорноморський, пров. 1-й, 2-й, 4-й,5-й, 6-й,7-й, 8-й Балтський, пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3-7, 8/1, 10