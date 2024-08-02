По каким адресам в Одессе весь день не будет света

В пятницу, 2 августа 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались до вечера без света. Энергетики сообщают адреса выключений.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Варненская, 6, 8, 8а, 10, 10а, 11, 12а, 12Б, 13, 13/корп.1, 15, 15а, Г. Петрова, 5 — 27 (нечетные), Ивана и Юрия Лип, 23 — 41 ( нечетные), Инглезе, 12, 12/корп.2,3, 14, 15а, 16, 18, Космонавтов, 17, 19/корп.1,2,3, 21/корп.3,4, 38 — 68 (парни ), пер. Вишневского 13/корп.1.
Северный РЭС
Работы до 19:00:
- 2-я Пересыпская, 32, 34, 3-я Пересыпская, 19, 21, 23, 25, 27, 7-я Пересыпская, 8 — 22 (парные), 23 — 33, 36, 38, 42, 42а, 46, 46а, 48, 50, 50а, Виканера и Ларсена (Восьмого марта), Жевахова, Жевахова гора, 22, 30, 81, Карышковского,
Локомотивная, 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27, Рыночная, 7, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 6-й, 8-й, 9-й, 10-й Черноморский, пер. 1-й, 2-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, пер. Савранский (пер. Большевистский), 3-7, 8/1, 10