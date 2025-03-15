«На цій посаді треба бути юристом, бухгалтером, комп’ютерником та психологом водночас», – зізнається Валентина Григорівна. Адже часто буває, що в одному будинку – 4 або навіть 5 офіційних власників, і треба вираховувати долю, допомогти з реструктуризацією боргу.

Колеги жартома звуть Валентину Григорівну «енциклопедією водоканалу», адже мережа розросталася на її очах. Коли вона влаштувалась на роботу у приватному секторі було 29 тисяч абонентів, зараз майже 48 тисяч. Фахівці перейшли від обліку у бухгалтерських книгах на спеціалізовану комп’ютерну програму, а сама програма за цей час змінилася майже повністю.

Втім, Валентина Григорівна може з легкістю впоратися з усіма технологічними новинками – сама себе називає «молодою мамою», адже останні 15 років є офіційною опікункою свого онука. Зізнається, зараз разом готуються до НМТ.

За багаторічну плідну працю та з нагоди професійного свята – Дня працівників житлово-комунального господарства Валентина Григорівна була нагороджена почесною грамотою від Асоціації водоканалів України

На правах реклами