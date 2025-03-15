«В этой должности нужно быть юристом, бухгалтером, компьютерщиком и психологом одновременно», – признается Валентина Григорьевна. Ведь часто бывает, что в одном доме – 4 или даже 5 официальных владельцев, и нужно вычислять судьбу, помочь с реструктуризацией долга.

Коллеги в шутку зовут Валентину Григорьевну «энциклопедией водоканала», ведь сеть разрасталась на ее глазах. Когда она устроилась на работу в частном секторе, было 29 тысяч абонентов, сейчас почти 48 тысяч. Специалисты перешли от учета в бухгалтерских книгах на специализированную компьютерную программу, а сама программа за это время почти полностью изменилась.

Впрочем, Валентина Григорьевна может легко справиться со всеми технологическими новинками – сама себя называет «молодой мамой», ведь последние 15 лет является официальной опекуншей своего внука. Признается, сейчас вместе готовятся к НМТ.

За многолетний плодотворный труд и по случаю профессионального праздника – Дня работников жилищно-коммунального хозяйства Валентина Григорьевна была награждена почетной грамотой от Ассоциации водоканалов Украины

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