Якою буде в Одесі неділя 29 вересня – прогноз

На завтрашній недільний день, 29 вересня 2024 року, синоптики прогнозують в Одесі та Одеській області переважно ясну погоду без опадів. Повітря вдень прогріється до 24-27°С.
Прогноз погоди в Одесі на 29 вересня
За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 16-18°С, вдень 22-24°С.
Температура морської води 20-21°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 29 вересня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 13-18°С, вдень 22-27°С.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.