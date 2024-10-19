Якими будуть магнітні бурі в суботу, 19 жовтня

Про це інформує Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітна буря – це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричинені збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть викликати порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

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Для оцінки інтенсивності магнітних бур науковці використовують спеціальну шкалу – К-індекс. Значення від 1 до 4 за цією шкалою вважаються незначними і зазвичай не впливають на повсякденне життя людей. А ось бурі з К-індексом 5 і вище вже можуть мати значний вплив.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття.