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Какими будут магнитные бури в субботу, 19 октября

Какими будут магнитные бури в субботу, 19 октября

В субботу, 19 октября, ожидается небольшие магнитные волнения, однако в первой половине дня возможна несильная магнитная буря с К-индексом 4 (желтый уровень).

Об этом информирует Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызваны возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

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Для оценки интенсивности магнитных бурь ученые используют специальную шкалу – К-индекс. Значения от 1 до 4 по этой шкале считаются незначительными и обычно не влияют на повседневную жизнь людей. А вот бури с К-индексом 5 и выше уже могут оказывать значительное влияние.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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