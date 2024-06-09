Яке свято сьогодні, 9 червня: День друзів та інші

Свята та події 9 червня

Міжнародний день друзів

Це день, коли ми можемо висловити подяку та любов до тих, хто завжди поруч у різних обставинах життя. Це свято зародилося в США у 1935 році, коли Конгрес вирішив відзначати значення дружби. Воно відзначає дружбу як ключовий елемент соціальних зв’язків та нагадує про величезну цінність друзів.

Всесвітній день технічного обслуговування

9 червня також відомий як Всесвітній день технічного обслуговування, ініційований Глобальним форумом з технічного обслуговування та управління активами GFMAM. Цей день підкреслює важливість технічного обслуговування для забезпечення стабільності та безпеки нашого повсякденного життя.

День расової єдності

У цей же день відзначається День расової єдності, який припадає на другу неділю червня. Це свято присвячене підтримці різноманітності та расової гармонії, закликаючи до знищення бар’єрів та сприяння взаєморозумінню між різними культурами.

Також 9 червня відзначають:

Міжнародний день кельтського мистецтва також відзначається 9 червня, вшановуючи багату спадщину кельтських традицій, відомих своїми унікальними візерунками.

Цього дня також привертається увага до проблеми насильства з Днем інформування про насильство щодо жінок і дітей, який покликаний підвищити обізнаність про цю важливу проблему.

Всесвітній день антифосфоліпідного синдрому відзначається з метою освіти про це аутоімунне захворювання, яке може мати серйозні наслідки для здоров’я.

9 червня також є Днем працівників текстильної і легкої промисловості в Україні, коли віддається шана тим, хто працює у цій галузі.

Всесвітній день акредитації підкреслює значення акредитації для глобальної торгівлі, а Міжнародний день архівів відзначає важливість збереження історичних документів та спадщини.

Цей день в історії

Історичні події, які стались 9 червня

68 — римський імператор Нерон вчинив самогубство.

1534 — французький мореплавець Жак Картьє відкрив річку Святого Лаврентія і став першим європейцем, що піднявся до її верхів’їв.

1822 — у США запатентована штучна щелепа.

1934 — каченя Дональд Дак вперше зʼявився у мультфільмі студії Волта Діснея.

1935 — в СРСР запровадили смертну кару за втечу за кордон.

1959 — у США на воду перший спустили підводний човен George Washington, який здатен нести балістичні ракети.

1995 — у Сочі президенти України та рф підписали угоду про розподіл Чорноморського флоту.

2019 — на позачергових президентських виборах у Казахстані переміг Касим-Жомарт Токаєв.

Хто з відомих людей народився 9 червня