Какой праздник сегодня, 9 июня: День друзей и другие

Праздники и события 9 июня

Международный день друзей

Это день, когда мы можем выразить благодарность и любовь к тем, кто всегда рядом в разных обстоятельствах жизни. Этот праздник зародился в США в 1935 году, когда Конгресс решил отмечать значение дружбы. Он отмечает дружбу как ключевой элемент социальных связей и напоминает об огромной ценности друзей.

Всемирный день технического обслуживания

9 июня также известен как Всемирный день технического обслуживания, инициированный Глобальным форумом по техническому обслуживанию и управлению активами GFMAM. Этот день подчеркивает важность технического обслуживания для обеспечения стабильности и безопасности нашей повседневной жизни.

День расового единства

В этот же день отмечается День расового единства, приходящийся на второе воскресенье июня. Этот праздник посвящен поддержке разнообразия и расовой гармонии, призывая к уничтожению барьеров и содействию взаимопониманию между разными культурами.

Также 9 июня отмечают:

Международный день кельтского искусства также отмечается 9 июня, чествуя богатое наследие кельтских традиций, известных своими уникальными узорами.

В этот день также привлекается внимание к проблеме насилия с Днем информирования о насилии в отношении женщин и детей, который призван повысить осведомленность об этой важной проблеме.</ span>

span> Всемирный день антифосфолипидного синдрома отмечается с целью образования об этом аутоиммунном заболевании, которое может иметь серьезные последствия для здоровья.

9 июня также является Днем работников текстильной и легкой промышленности в Украине, когда чтят тех, кто работает в этой отрасли.

Всемирный день аккредитации подчеркивает значение аккредитации для глобальной торговли, а Международный день архивов отмечает важность сохранения исторических документов и наследия.

Этот день в истории

Исторические события, произошедшие 9 июня

68 — римский император Нерон покончил жизнь самоубийством.

1534 — французский мореплаватель Жак Картье открыл реку Святого Лаврентия и стал первым европейцем, поднявшимся к ее верховьям. </ li>

</ li> 1822 — в США запатентована искусственная челюсть.

1934 — утенок Дональд Дак впервые появился в мультфильме студии Уолта Диснея.

1935 — в СССР ввели смертную казнь за бегство за границу.

1959 — в США на воду первую спустили подлодку George Washington, которая способна нести баллистические ракеты.

1995 — в Сочи президенты Украины и РФ подписали соглашение о разделе Черноморского флота.

2019 — на внеочередных президентских выборах в Казахстане победил Касим-Жомарт Токаев.

Кто из известных людей родился 9 июня