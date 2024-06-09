Какой праздник сегодня, 9 июня: День друзей и другие

Какой праздник сегодня, 9 июня: День друзей и другие

9 июня 2024 года в мире и Украине отмечают такие праздники и события: Международный день друзей, Всемирный день технического обслуживания, День расового единства, День информирования о насилии в отношении женщин и детей.

Праздники и события 9 июня

Международный день друзей

Это день, когда мы можем выразить благодарность и любовь к тем, кто всегда рядом в разных обстоятельствах жизни. Этот праздник зародился в США в 1935 году, когда Конгресс решил отмечать значение дружбы. Он отмечает дружбу как ключевой элемент социальных связей и напоминает об огромной ценности друзей.

Всемирный день технического обслуживания

9 июня также известен как Всемирный день технического обслуживания, инициированный Глобальным форумом по техническому обслуживанию и управлению активами GFMAM. Этот день подчеркивает важность технического обслуживания для обеспечения стабильности и безопасности нашей повседневной жизни.

День расового единства

В этот же день отмечается День расового единства, приходящийся на второе воскресенье июня. Этот праздник посвящен поддержке разнообразия и расовой гармонии, призывая к уничтожению барьеров и содействию взаимопониманию между разными культурами.

Также 9 июня отмечают:

  • Международный день кельтского искусства также отмечается 9 июня, чествуя богатое наследие кельтских традиций, известных своими уникальными узорами.
  • В этот день также привлекается внимание к проблеме насилия с Днем информирования о насилии в отношении женщин и детей, который призван повысить осведомленность об этой важной проблеме.</span>
  • Всемирный день антифосфолипидного синдрома отмечается с целью образования об этом аутоиммунном заболевании, которое может иметь серьезные последствия для здоровья.
  • 9 июня также является Днем работников текстильной и легкой промышленности в Украине, когда чтят тех, кто работает в этой отрасли.
  • Всемирный день аккредитации подчеркивает значение аккредитации для глобальной торговли, а Международный день архивов отмечает важность сохранения исторических документов и наследия.

Этот день в истории

Исторические события, произошедшие 9 июня

  • 68 — римский император Нерон покончил жизнь самоубийством.
  • 1534 — французский мореплаватель Жак Картье открыл реку Святого Лаврентия и стал первым европейцем, поднявшимся к ее верховьям.</ li>
  • 1822 — в США запатентована искусственная челюсть.
  • 1934 — утенок Дональд Дак впервые появился в мультфильме студии Уолта Диснея.
  • 1935 — в СССР ввели смертную казнь за бегство за границу.
  • 1959 — в США на воду первую спустили подлодку George Washington, которая способна нести баллистические ракеты.
  • 1995 — в Сочи президенты Украины и РФ подписали соглашение о разделе Черноморского флота.
  • 2019 — на внеочередных президентских выборах в Казахстане победил Касим-Жомарт Токаев.

Кто из известных людей родился 9 июня

  • 1595 — Владислав IV Ваза, польский король.
  • 1781 — Джордж Стефенсон, британский изобретатель паровоза, строитель первой в мире железной дороги.
  • 1812 — Иоганн Готфрид Галле, немецкий астроном, открывший планету Нептун.
  • 1843 — Берта фон Зуттнер, австрийская новеллистка, пацифистка, первая женщина — лауреат Нобелевской премии мира (1905) и вторая женщина, получившая Нобелевскую премию (после Марии Кюри).
  • 1872 — Коте Марджанишвили, грузинский режиссер, основатель грузинского театра.
  • 1961 — Майкл Джей Фокс, канадский киноактер, исполнитель роли Марти Макфлая в фантастической трилогии «Назад в будущее».
  • 1963 — Джонни Депп, американский актер.
  • 1978 — Мэтью Беллами, фронтмен группы Muse.
  • 1978 — Мирослав Клозе, немецкий футболист, чемпион мира (2014).
  • 1981 — Натали Портман, израильско-американская актриса.
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