Водив у кафе і катав у машині: в Одесі затримали ґвалтівника дітей

В Одесі затримали місцевого чоловіка за підозрою у зґвалтуванні двох дівчаток 11-ти та 13-ти років. З дітьми він знайомився через соцмережі.
Про це повідомили в поліції Одеської області.
Мати 11-річної дівчинки повідомила в поліцію, що її доньку зґвалтував невідомий чоловік. Під час розслідування поліцейські встановили, що до злочину причетний 34-річний одесит, і його жертвою стала ще одна дівчинка 13-ти років.
Поліцейські з’ясували, що в обох випадках чоловік діяв однаково: знайомився з дівчатками в соцмережах, водив на прогулянку, в кафе, катав на машині. А втершись у довіру, запрошував до себе додому і ґвалтував.
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Чоловіка затримали. Слідчі повідомили йому про підозру у зґвалтуванні за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України, а суд помістив під варту.
За скоєне правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі.
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