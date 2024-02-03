Війна, день 710: бомбардування українського Херсону та «бавовна» у російському Волгогдаді

Ворог знову обстріляв Херсон

За даними Херсонської ОВА, за минулу добу противник здійснив 67 обстрілів Херсона та Херсонської області, застосувавши артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню, танки, безпілотники (БпЛА) та авіацію. По Херсону рашисти направили 49 снарядів, у тому числі керовану авіабомбу.

В результаті пошкодженi житлові квартали населених пунктів області, об’єкти критичної інфраструктури та навчальні заклади в Херсоні та Херсонському районі, Російські військові також влучили до дитячого садка у Бериславському районі і зруйнували магазини та медустанову у самому Херсоні. Поранення отримали 7 осіб, у тому числі одна дитина.

Нічний удар по енергоінфраструктурі Кривого Рогу

У ніч на 3 лютого 2024 року російські окупанти завдали чергового удару по території України, застосувавши 14 БпЛА типу «Shahed-136/131».

У Кривому Розі на Дніпропетровщині внаслідок атаки дронів постраждали дві котельні, частково зникла електрика та вода. Без світла в районі залишилося близько 15 тис. осіб.

За даними Повітряного командування «Південь», підрозділами протиповітряної оборони півдня України знищено 2 ударні БпЛА – по одному в Одеській та Миколаївській областях.

Загалом за інформацією Повітряних сил, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 9 із 14 ворожих дронів. БпЛА збивали в межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей.

У росії горів нафтозавод «Лукойл»

Водночас голосно (і спекотно) цієї ночі було й у самій росії: безпілотники атакували одразу дві області країни-агресора – Білгородську та Волгоградську. Один із дронів потрапив до НПЗ «Лукойл-Волгограднафтопереробка» – найбільшого виробника нафтопродуктів у південному федеральному окрузі рф. Як пишуть самі окупанти, вогонь поширився на 300 кв. м. Наразі пожежу загасили.

Втрати ворога на ранок 3 лютого 2024 року

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 складах боєприпасів та 1 артилерійському засобу противника.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали: