Война, день 710: бомбардировка украинского Херсона и «бавовна» в российском Волгогдаде

Враг снова обстрелял Херсон

По данным Херсонской ОВА, за минувшие сутки противник совершил 67 обстрелов Херсона и Херсонской области, применив артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня, танки, беспилотники (БпЛА) и авиацию. По Херсону рашисты направили 49 снарядов, в том числе управляемую авиабомбу.

В результате повреждены жилые кварталы населенных пунктов области, объекты критической инфраструктуры и учебные заведения в Херсоне и в Херсонском районе, российские военные попали в детский сад в Бериславском районе, а также разрушили магазины и медучреждение в Херсоне. Ранения получили 7 человек, в том числе один ребенок.

Ночной удар по энергоинфраструктуре Кривого Рога

В ночь на 3 февраля 2024 года российские оккупанты нанесли очередной удар по территории Украины, применив 14 БпЛА типа «Shahed-136/131».

В Кривом Роге на Днепропетровщине в результате атаки дронов пострадали две котельные, частично исчезли электричество и вода. Без света в районе остались около 15 тыс. человек.

По данным Воздушного командования «Юг», подразделениями противовоздушной обороны юга Украины уничтожено 2 ударных БпЛА – по одному в Одесской и Николаевской областях.

Всего по информации Воздушных сил, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 9 из 14-ти вражеских дронов. БпЛА сбивали в пределах Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей.

В россии горел нефтезавод «Лукойл»

В то же время громко (и жарко) этой ночью было и в самой россии: беспилотники атаковали сразу две области страны-агрессора – Белгородскую и Волгоградскую. Один из дронов попал в НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка» – крупнейшего производителя нефтепродуктов в южном федеральном округе рф. Как пишут сами оккупанты, огонь распространился на 300 квадратных метров. В настоящее время пожар потушили.

Потери врага на утро 3 февраля 2024

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 складам боеприпасов и 1 артиллерийскому средству противника.

Общие боевые потери противника ориентировочно составили: