Новости Одессы и Одесской области

Война, день 710: бомбардировка украинского Херсона и «бавовна» в российском Волгогдаде

Война, день 710: бомбардировка украинского Херсона и «бавовна» в российском Волгогдаде

Сегодня, в субботу, 3 февраля 2024 года, начался уже 710-й день с начала широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Представляем вашему вниманию краткую сводку основных событий за минувшие сутки.

Враг снова обстрелял Херсон

По данным Херсонской ОВА, за минувшие сутки противник совершил 67 обстрелов Херсона и Херсонской области, применив артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня, танки, беспилотники (БпЛА) и авиацию. По Херсону рашисты направили 49 снарядов, в том числе управляемую авиабомбу.

В результате повреждены жилые кварталы населенных пунктов области, объекты критической инфраструктуры и учебные заведения в Херсоне и в Херсонском районе, российские военные попали в детский сад в Бериславском районе, а также разрушили магазины и медучреждение в Херсоне. Ранения получили 7 человек, в том числе один ребенок.

Ночной удар по энергоинфраструктуре Кривого Рога

В ночь на 3 февраля 2024 года российские оккупанты нанесли очередной удар по территории Украины, применив 14 БпЛА типа «Shahed-136/131».

В Кривом Роге на Днепропетровщине в результате атаки дронов пострадали две котельные, частично исчезли электричество и вода. Без света в районе остались около 15 тыс. человек.

Удар по Кривому Рогу

Последствия удара по Кривому Рогу

По данным Воздушного командования «Юг», подразделениями противовоздушной обороны юга Украины уничтожено 2 ударных БпЛА – по одному в Одесской и Николаевской областях.

Всего по информации Воздушных сил, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 9 из 14-ти вражеских дронов. БпЛА сбивали в пределах Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей.

В россии горел нефтезавод «Лукойл»

Горит завод Лукойл

Пожар на НПЗ «Лукойл»

В то же время громко (и жарко) этой ночью было и в самой россии: беспилотники атаковали сразу две области страны-агрессора – Белгородскую и Волгоградскую. Один из дронов попал в НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка» – крупнейшего производителя нефтепродуктов в южном федеральном округе рф. Как пишут сами оккупанты, огонь распространился на 300 квадратных метров. В настоящее время пожар потушили.

Потери врага на утро 3 февраля 2024

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 складам боеприпасов и 1 артиллерийскому средству противника.

Потери 3 февраля 2024

Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава – около 880 особ;
  • танков ‒ 10 ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 13 ед.;
  • артиллерийских систем – 26 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 36 ед.;
  • специальной техники ‒ 3 ед.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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