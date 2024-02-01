Війна, день 708-й: у ЦРУ зробили прогноз на 2024 рік для України та росії

На 708-ий день повномасштабної військової агресії Росії оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною. У Чорному морі ворог збільшив кількість ракетоносіїв.
Прогнози від директора ЦРУ на 2024 рік
Україна:
- Рік буде важким на полі бою для України, випробуванням її на міцність
- Ключ до успіху лежить у збереженні західної допомоги Україні – якщо продовжувати постачати зброю, Україна буде у більш вигідному становищі, коли з’явиться можливість для переговорів
- В такому разі Україна збереже суверенітет і відновиться
росія:
- Війна Путіна вже обернулася для Росії провалом на багатьох рівнях – 315 тисяч російських солдатів вбито або поранено, 2/3 танкових запасів знищено
- Російська економіка зазнає довгострокових невдач, і країна стає економічним васалом Китаю
Світ:
- США втратили «безперечну перевагу» у світі через Китай і Росію
- ЦРУ розглядає Китай як набагато більшу загрозу для США, ніж Росія, тому агентство подвоїло свій бюджет, орієнтований на Китай
- Епоха після «холодної війни» остаточно завершилася в той момент, коли Росія вдерлася до України
- Сьогодні США переживають момент, не менш значущий, аніж період подій 11 вересня
Ситуація на фронті 1 лютого
- Протягом доби 31 січня відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних і 94 авіаційні удари, здійснив 97 обстрілів із РСЗВ.
- Цієї ночі ворог застосував чотири “Shahed-136/131”. Два – знищено на Харківщині, повідомили в генеральному штабі ЗСУ.
- Крім того ворог вдарив по Харківщині керованою авіабомбою, постраждала цивільна лікарня в селищі Великий Бурлук. Поранення дістали 4 людини, 38 – евакуйовано.
- У Чорному морі ворог збільшив кількість ракетоносіїв – рівень ракетної загрози надзвичайно високий! До 2 фрегатів додався 1 малий ракетний корабель. Сумарний залп “Калібрів” при цьому може сягати 24 одиниць, повідомили Сили оборони Півдня.
- Авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження ворога та 2 зенітно-ракетних комплексах противника. ППО знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.
- Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 5 артилерійських засобах, 1 складу боєприпасів і 4 засобах протиповітряної оборони противника.
Сили оборони за добу знищили ще 1000 окупантів, повідомив Генштаб ЗСУ в четвер уранці.
Втрати росії в Украні на 1 лютого 2024
За добу окупанти втратили:
- 12 танків,
- 16 бронемашин,
- 33 артсистеми,
- 2 РСЗВ,
- 1 крилату ракету,
- 36 БПЛА,
- 46 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.