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Война, день 708-й: в ЦРУ сделали прогноз на 2024 год для Украины и россии

Война, день 708-й: в ЦРУ сделали прогноз на 2024 год для Украины и россии

На 708-ой день полномасштабной военной агрессии россии оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной. В Черном море враг увеличил количество ракетоносителей.

Прогнозы от директора ЦРУ на 2024 год

Украина:

  • Год будет тяжелым на поле боя для Украины, испытанием ее на прочность
  • Ключ к успеху лежит в сохранении западной помощи Украине — если продолжать снабжать оружием, Украина будет в более выгодном положении, когда появится возможность для переговоров
  • В таком случае Украина сохранит суверенитет и восстановится

россия:

  • Война Путина уже обернулась для России провалом на многих уровнях — 315 тысяч российских солдат убиты или ранены, 2/3 танковых запасов уничтожены
  • Российская экономика терпит долгосрочные неудачи, и страна становится экономическим вассалом Китая

Мир:

  • США потеряли «бесспорное преимущество» в мире из-за Китая и России
  • ЦРУ рассматривает Китай как гораздо большую угрозу для США, чем Россия, поэтому агентство удвоило свой бюджет, ориентированный на Китай
  • Эпоха после «холодной войны» окончательно завершилась в тот момент, когда Россия ворвалась в Украину
  • Сегодня США переживают момент, не менее значимый, чем период событий 11 сентября

Ситуация на фронте 1 февраля

В течение суток 31 января состоялось 66 боевых столкновений. В целом враг нанес 8 ракетных и 94 авиационных удара, совершил 97 обстрелов из РСЗО.

  • Этой ночью враг применил четыре «Shahed-136/131». Два — уничтожены на Харьковщине, сообщили ы генеральном штабе ВСУ.
  • Кроме того враг ударил по Харьковщине управляемой авиабомбой, пострадала гражданская больница в поселке Великий Бурлук. Ранения получили 4 человека, 38 — эвакуированы.
  • В Черном море враг увеличил количество ракетоносителей- уровень ракетной угрозы чрезвычайно высокий! К 2 фрегатам добавился 1 малый ракетный корабль. Суммарный залп «Калибров» при этом может достигать 24 единиц, сообщили Силы обороны Юга.
  • Авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения врага и 2 зенитно-ракетных комплексах противника. ПВО уничтожено одну управляемую авиационную ракету Х-59.
  • Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 5 артиллерийским средствам, 1 складу боеприпасов и 4 средствам противовоздушной обороны противника.

Потери россии в Украине на 1 февраля 2024

Силы обороны за сутки уничтожили еще 1000 оккупантов, сообщил Генштаб ВСУ в четверг утром.

За сутки оккупанты потеряли:

  • 12 танков,
  • 16 бронемашин,
  • 33 артсистемы,
  • 2 РСЗО,
  • 1 крылатую ракету,
  • 36 БПЛА,
  • 46 единиц автомобильной и специальной техники.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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