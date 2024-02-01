Война, день 708-й: в ЦРУ сделали прогноз на 2024 год для Украины и россии

Кто и за какие деньги будет восстанавливать главный собор Одессы Как происходит восстановление Спасо-Преображенского собора, который был частично разрушен в ночь на 23 июля 2023 года в результате попадания российской ракеты. Расследование об этом обнародовало издание Интент. ПОДРОБНЕЕ

Магнитные бури: утихнет ли 29 января космический шторм? С 24 по 27 января нашу Землю сотрясала многодневная магнитная буря. Еще до выходных знатоки космической погоды предупреждали: шторм может оказаться затяжным и испытает на крепость нервы метеозависимых людей… Но утихнет ли он сегодня, в понедельник, 29 января 2024? ПОДРОБНЕЕ