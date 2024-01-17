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Війна, день 693-й: скільки “Шехедів” зуміли збити сили ППО

Війна, день 693-й: скільки “Шехедів” зуміли збити сили ППО

На 693 добу широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України ситуація на фронті залишається складною. Українські захисники за добу відбили десятки атак і міцно утримують позиції і завдають російським загарбникам важких втрат у живій силі та техніці.

Розпочалася шістсот дев’яносто третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наприкінці минулої доби російські окупанти завдали ракетних ударів по центральній частині міста Харків. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.
Руйнувань та пошкоджень зазнали лікарня, приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура.
Вночі, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 20 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 19 ударних БпЛА знищено. Протиповітряна оборона працювала у Запорізькій Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
Авіаційних ударів зазнали: Вовчанськ Харківської області; Орлівка, Авдіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області; Мала Токмачка, Преображенка, Оріхів Запорізької області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак противника в районах Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 17 атак біля Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та північніше Григорівки, Веселого Донецької області.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 9 атак окупантів неподалік Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так,
Сили оборони протягом минулої доби відбили 20 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога біля Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 17 атак.
На Шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника західніше Вербового Запорізької області.
На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій.
Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління та 2 складах боєприпасів противника.
Сили оборони за добу знищили 730 окупантів, 13 танків, 14 бронемашин, 10 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 7 БПЛА, 1 крилату ракету, 26 одиниць авто і спецтехніки.
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