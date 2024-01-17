Война, день 693-й: сколько «Шахедов» сумели сбить силы ПВО

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В конце минувших суток российские оккупанты нанесли ракетные удары по центральной части города Харьков.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили больница, частные и многоквартирные жилые дома, другая гражданская инфраструктура.

Ночью, российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 20 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 19 ударных БПЛА уничтожены. Противовоздушная оборона работала в Запорожской Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Авиационные удары потерпели: Волчанск Харьковской области; Орловка, Авдеевка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области; Малая Токмачка, Преображенка, Орехов Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 11 атак противника в районах Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 17 атак возле Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и севернее Григорьевки, Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 9 атак оккупантов неподалеку от Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага у Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 17 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления и 2 складам боеприпасов противника.

Силы обороны за сутки уничтожили 730 оккупантов, 13 танков, 14 бронемашин, 10 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 7 БПЛА, 1 крылатую ракету, 26 единиц авто и спецтехники.