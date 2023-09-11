Війна, день 565: окупанти атакували Україну 33 дронами-камікадзе, тривають важкі бої

Розпочалася п’ятсот шістдесят п’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та ведення наступальної операції на півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

За інформацією Генштабу ЗСУ, сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні..

Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільним об’єктах нашої держави. Також окупанти атакували Україну 33 дронами-камікадзе типу “Shahed-136/131”, з яких 26 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Внаслідок російських терористичних атак руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових будинків та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти: Костянтинівка Сумської області; Веселе, Огірцеве, Синьківка, Кислівка, Котлярівка Харківської області; Новоселівське, Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області; Спірне, Хромове, Нью-Йорк, Авдіївка, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Новоданилівка та Роботине Запорізької області; Бургунка Херсонської області; острів Первомайський, острів Зміїний.

Під артилерійським вогнем противника опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

В районі відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Бахмутському напрямку Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах, тривають жорсткі бої. Окрім цього, окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних Сил України в районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області.

В районі відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони мають ініціативу, стримувати ворога, проводити штурмові дії і метр за метром відвойовувати нашу землю. Так, наші захисники успішно тримають оборону в районах Кераміка, Авдіївки, Сєверного, Мар’їнки та Рівнополя Донецької області, де протягом доби противник здійснив близько 20 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Всі атаки ворога обернулися для окупантів значними втратами в живій силі та техніці.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилам противника.

У зв’язку із катастрофічними втратами окупантів очікується, що у найближчий час в російській федерації та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення. Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб. Слід зазначити, що призвати планується також близько 40 тисяч мешканців Чеченської республіки, яких ймовірно буде використано в якості “загороджувальних загонів” позаду російських військ. При цьому серед населення Москви та Санкт-Петербурга цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними. На фронт в якості “гарматного м’яса” вкотре підуть пересічні громадяни – мешканці російських регіонів, яких у спину штовхатимуть на смерть кадирівські кати. Відтак, чи не єдиним способом для російських військових вижити є добровільна здача в полон Силам оборони України.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 8 артилерійських засобах противника.

Загальні бойові втрати росії на ранок 11 вересня становлять уже понад 269 210 окупантів. За минулу добу лави “200-х” поповнили ще понад 580 російських загарбників.

Більше подробиць про втрати противника – у представленій інфографіці: