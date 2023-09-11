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Война, день 565: оккупанты атаковали Украину 33 дронами-камикадзе, продолжаются тяжелые бои

Война, день 565: оккупанты атаковали Украину 33 дронами-камикадзе, продолжаются тяжелые бои

Начались пятьсот шестьдесят пятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Силы обороны Украины продолжают ведение оборонных действий на востоке и ведение наступательной операции на юге Украины, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

По информации Генштаба ВСУ, сегодня ночью российская федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. 

За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. Также оккупанты атаковали Украину 33 дронами-камикадзе типа «Shahed-136/131», из которых 26 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. В результате российских террористических атак разрушения и повреждения получили более 100 частных жилых домов и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары врага получили населенные пункты: Константиновка Сумской области; Веселое, Огурцово, Синьковка, Кисловка, Котляровка Харьковской области; Новоселовское, Новоегоровка, Белогоровка Луганской области; Спорное, Хромово, Нью-Йорк, Авдеевка, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Новоданиловка и Роботино Запорожской области; Бургунка Херсонской области; остров Первомайский, остров Змеиный.

Под артиллерийским огнем противника оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления.

В районе ответственности ОСУВ «Хортица» на Бахмутском направлении Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещевки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах, продолжаются жестокие бои. Кроме этого, оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Орехово-Василовки, Клещиевки и Курдюмовки Донецкой области.

В районе ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны имеют инициативу, сдерживать врага, проводить штурмовые действия и метр за метром отвоевывать нашу землю. Так, наши защитники успешно держат оборону в районах Керамика, Авдеевки, Северного, Марьинки и Ровно Донецкой области, где в течение суток противник предпринял около 20 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Все атаки врага обернулись для оккупантов значительными потерями в живой силе и технике.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы снабжения и наносить успешное поражение по тылам противника.

В связи с катастрофическими потерями оккупантов ожидается, что в ближайшее время в российской федерации и на временно оккупированных ею территориях Украины начнется массовая принудительная мобилизация населения. Ее показатели по разным оценкам могут составлять от 400 до 700 тысяч человек. Следует отметить, что призвать планируется также около 40 тысяч жителей Чеченской республики, которые, вероятно, будут использованы в качестве «заградительных отрядов» позади российских войск. При этом среди населения Москвы и Санкт-Петербурга цифры планируемой мобилизации снова остаются минимальными. На фронт в качестве «пушечного мяса» в очередной раз пойдут рядовые граждане — жители российских регионов, которых в спину будут толкать насмерть кадыровские палачи. Следовательно, единственным способом для российских военных выжить является добровольная сдача в плен Силам обороны Украины.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 8 артиллерийским средствам противника.

Общие боевые потери россии к утру 11 сентября составляют уже более 269 210 оккупантов. За минувшие сутки ряды «200-х» пополнили еще более 580 российских захватчиков.

Больше подробностей о потерях противника – в представленной инфографике:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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