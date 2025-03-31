Дональд Трамп під час спілкування з пресою заявив, що президент Володимир Зеленський хоче членства України в НАТО, але цього ніколи не станеться. Інші заяви президента США:

Я думаю, що Зеленський намагається вийти з угоди щодо рідкоземельних металів, і якщо він це зробить, у нього будуть проблеми.

Ми досягли прогресу в укладенні угоди про припинення вогню між Україною і Росією.

Я не думаю, що путін відмовиться від своїх слів про намір укласти угоду про припинення війни.

Існує психологічний дедлайн, коли в цьому конфлікті має настати режим припинення вогню.

Я був певним чином розчарований. Деякі речі, які путін сказав за останні день-два, пов’язані із Зеленським – тому що коли він вважає, що Зеленський не заслуговує на довіру, він мав би укласти з ним угоду, подобається він вам чи ні.

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Найзапекліші бої тривають на Покровському напрямку

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення.

«Найгарячішим» залишається Покровський напрямок, де протягом доби росіяни 73 рази намагалися прорвати лінію оборони.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах Кримського, Торецька та в бік Діліївки.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 21 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 20 авіаційних ударів із застосуванням 31 керованої бомби.

Втрати ворога на ранок 31 березня 2025 року

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 14 районів зосередження особового складу та техніки, а також один пункт управління російських загарбників.

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників становили 1230 осіб.

Втрати ворожої техніки за добу