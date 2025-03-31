Дональд Трамп во время общения с прессой заявил, что президент Владимир Зеленский хочет членства Украины в НАТО, но этого никогда не произойдет. Другие заявления президента США:

Я думаю, что Зеленский пытается выйти из соглашения по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него будут проблемы.

Мы достигли прогресса в заключении соглашения о прекращении огня между Украиной и россией.

Я не думаю, что путин откажется от своих слов о намерении заключить соглашение о прекращении войны.

Существует психологический дедлайн, когда в этом конфликте должен наступить режим прекращения огня.

Я был определенным образом разочарован. Некоторые вещи, которые путин сказал за последние день-два, связаны с Зеленским — потому что когда он считает, что Зеленский не заслуживает доверия, он должен был бы заключить с ним сделку, нравится он вам или нет.

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Самые ожесточенные бои идут на Покровском направлении

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение.

Самым «горячим» остается Покровское направление, где в течение суток россияне 73 раза пытались прорвать линию обороны.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах Крымского, Торецка и в сторону Дилиевки.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 21 атаку российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 20 авиационных ударов с применением 31 управляемой бомбы.

Потери врага на утро 31 марта 2025

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава и техники, а также один пункт управления российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1230 человек.

Потери вражеской техники за сутки