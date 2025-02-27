За минулу добу жертвами російських обстрілів на Донеччині стали 7 осіб. Про це сьогодні вранці повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«За 26 лютого росіяни вбили 7 жителів Донецької області: 6 у Костянтинівці та одного – у Покровську», – написав він.

Поранення дістали 11 осіб: 10 у Костянтинівці та один – у Покровську.

Повітряна атака: за ніч збито 90 дронів

У ніч на 27 лютого противник атакував Україну 166-ма ударними БпЛА, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Підтверджено збиття 90-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

72 ворожі безпілотники-імітатори локально втрачено (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Чернігівщина та Сумщина.

Ворог активізувався на Донеччині на Новопавлівському напрямку

Задум російських окупантів на цих напрямках залишається незмінним уже понад три роки, а саме – вийти на адміністративні кордони Донецької області. Утім втрати ворога лише зростають, а плани так і залишаються нездійсненними, йдеться в ранковому зведенні ЗСУ.

За минулу добу зафіксовано 110 бойових зіткнень.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак у районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора в бік населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Луч, Леонтовичі, Котлине, Вдале, Надіївка, Успенівка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 19 атак у напрямку населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне, Шевченко та Бурлацьке.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області, де минулої доби українські захисники відбили 18 штурмів.

РФ наполягає на фактичній здачі великих міст України – ISW

Росія відмовляється припиняти бойові дії на поточній лінії фронту, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, посилаючись на конституцію РФ, до якої 2022 року незаконно включили кілька частково окупованих українських областей.

На цьому акцентують увагу у своєму новому зведенні фахівці Інституту вивчення війни.

Зокрема, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який нещодавно очолював російську делегацію на американсько-російських переговорах 18 лютого в Саудівській Аравії, 26 лютого назвав неможливими такі переговори, що мають призвести до заморожування поточної лінії фронту в Україні. Лавров наполягав на тому, що Конституція Росії нібито передбачає, що кордони РФ охоплюють українські Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області в повному складі. Хоча жодну з них росіяни поки що не окупують повністю.

Лавров також заявив, що Росія відхилить будь-яку мирну угоду, яка передбачатиме продовження постачання західної зброї в Україну. Тож фактично глава МЗС РФ «перепаковує» максималістські вимоги, які Росія давно висуває до України, констатують аналітики ISW.

Втрати ворога на ранок 27 лютого 2025 року

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по одному району зосередження особового складу, чотирьом пунктам управління, станції РЕБ, артилерійському засобу та одному іншому важливому об’єкту противника.

Втрати російських загарбників за добу становили 1150 осіб.

Втрати ворожої техніки за добу: