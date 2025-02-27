За прошедшие сутки жертвами российских обстрелов в Донецкой области стали 7 человек. Об этом сегодня утром сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

«За 26 февраля россияне убили 7 жителей Донецкой области: 6 в Константиновке и одного — в Покровске», — написал он.

Ранения получили 11 человек: 10 в Константиновке и один — в Покровске.

Воздушная атака: за ночь сбито 90 дронов

В ночь на 27 февраля противник атаковал Украину 166-ю ударными БпЛА, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Подтверждено сбитие 90-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

72 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Черниговщина и Сумщина.

Враг активизировался на Донецкой области на Новопавловском направлении

Замысел российских оккупантов на этих направлениях остается неизменным уже более трех лет, а именно — выйти на административные границы Донецкой области. Впрочем потери врага только растут, а планы так и остаются неосуществимыми, говорится в утренней сводке ВСУ.

За прошедшие сутки зафиксировано 110 боестолкновений.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Торецка и Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовые действия агрессора в сторону населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Надиевка, Успеновка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 19 атак в направлении населенных пунктов Константинополь, Раздольное, Шевченко и Бурлацкое.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области, где за прошедшие сутки украинские защитники отбили 18 штурмов.

РФ настаивает на фактической сдаче крупных городов Украины — ISW

Россия отказывается прекращать боевые действия на текущей линии фронта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, ссылаясь на конституцию РФ, в которую в 2022 году незаконно включили несколько частично оккупированных украинских областей.

На этом акцентируют внимание в своей новой сводке специалисты Института изучения войны.

В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров, который недавно возглавлял российскую делегацию на американо-российских переговорах 18 февраля в Саудовской Аравии, 26 февраля назвал невозможными такие переговоры, которые должны привести к замораживанию текущей линии фронта в Украине. Лавров настаивал на том, что Конституция России якобы предусматривает, что границы РФ охватывают украинские Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области в полном составе. Хотя ни одну из них россияне пока не оккупируют полностью.

Лавров также заявил, что Россия отклонит любое мирное соглашение, которое будет предусматривать продолжение поставок западного оружия в Украину. Поэтому фактически глава МИД РФ «переупаковывает» максималистские требования, которые Россия давно выдвигает к Украине, констатируют аналитики ISW.

Потери врага на утро 27 февраля 2025

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по одному району сосредоточения личного состава, четырем пунктам управления, станции РЭБ, артиллерийскому средству и одному другому важному объекту противника.

Потери российских захватчиков за сутки составили 1150 человек.

Потери вражеской техники за сутки: