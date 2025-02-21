У ніч на 21 лютого 2025 року противник атакував Одеську область вум’я балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» і 160-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

87 БпЛА вдалося збити. Ще 70 ворожих безпілотників-імітаторів – локально втрачено.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Одеська, Київська, Полтавська та Харківська області.

Телеграм-канали повідомляють, що вночі вибухи лунали в Затоку, офіційної інформації про наслідки атаки не надходило.

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, учора відбулося 121 бойове зіткнення.

На Торецькому напрямку ворог десять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька.

34 атаки відбили наші захисники минулої доби на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік населених пунктів Луч, Покровськ, Піщане, Лисівка, Водяне Друге, Сергіївка, Надіївка, Богданівка, Срібне, Андріївка, Улакли.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку, де окупанти 12 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Отримали відсіч.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник минулої доби провів 29 штурмів позицій українських підрозділів.

США і РФ таємно обговорювали питання війни в Україні

Представники США і РФ кілька місяців негласно проводили зустрічі для неофіційних обговорень питання про війну в Україні. Для цього сторони використовували канал у Швейцарії.

Три джерела західного видання, обізнані з цим питанням, розповіли, що такі переговори відбувалися протягом останніх трьох місяців, зокрема відбувалися і нещодавно минулого тижня.

За даними Reuters, для переговорів використовувався побічний канал із деякими контактами, і вони тривали під час перехідного періоду після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США 5 листопада.

Одне з джерел описало переговори у Швейцарії як «дискусії другого напряму», тобто розмови для неофіційного діалогу, спрямованого на поліпшення комунікації та висування ідей, а не на розробку конкретних пропозицій.

Втрати ворога на ранок 21 лютого 2025 року

Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, дві станції РЕБ і десять артилерійських систем російських загарбників.

За минулу добу втрати російських загарбників склали 1280 осіб убитими та пораненими.

Крім того знищено: