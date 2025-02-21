В ночь на 21 февраля 2025 года противник атаковал Одесскую область вумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 160-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

87 БпЛА удалось сбить. Еще 70 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны.

Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская, Киевская, Полтавская и Харьковская области.

Телеграм-каналы сообщают, что ночью взрывы раздавались в Затоку, официальной информации о последствиях атаки не поступало.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, вчера произошло 121 боестолкновение.

На Торецком направлении враг десять раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка.

34 атаки отбили наши защитники за прошедшие сутки на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку населенных пунктов Луч, Покровск, Песчаное, Лисовка, Водяное Второе, Сергеевка, Надиевка, Богдановка, Серебряное, Андреевка, Улаклы.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Новопавловском направлении, где оккупанты 12 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи. Получили отпор.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за прошедшие сутки провел 29 штурмов позиций украинских подразделений.

США и РФ тайно обсуждали вопрос войны в Украине

Представители США и РФ несколько месяцев негласно проводили встречи для неофициальных обсуждений вопроса о войне в Украине. Для этого стороны использовали канал в Швейцарии.

Три источника западного издания, знакомые с этим вопросом, рассказали, что такие переговоры имели место в последние три месяца, в том числе происходили и недавно на прошлой неделе.

По данным Reuters, для переговоров использовался побочный канал с некоторыми контактами, и они продолжались во время переходного периода после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США 5 ноября.

Один из источников описал переговоры в Швейцарии как «дискуссии второго направления», то есть разговоры для неофициального диалога, направленного на улучшение коммуникации и выдвижение идей, а не на разработку конкретных предложений.

Потери врага на утро 21 февраля 2025

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, две станции РЭБ и десять артиллерийских систем российских захватчиков.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1280 человек убитыми и ранеными.

Кроме того уничтожено: