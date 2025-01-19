У небі над Україною збили понад 60 безпілотників

За інформацією Повітряних сил, у ніч на 19 січня противник атакував 61-м ударним безпілотників (БпЛА) типу «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Брянськ, Орел РФ.

Станом на 09:00 авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України збили 43 «шахеди», а також безпілотники інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

15 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено (без негативних наслідків). Бойова робота продовжується.

Коротке зведення з фронту на ранок 19 січня 2025

За офіційною інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів п’ять ракетних та 25 авіаційних ударів, зокрема, залучив сім ракет та скинув 37 керованих авіабомб (КАБів). Крім того, здійснив близько п’яти тисяч обстрілів, з них 117 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для поразки 2420 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська.

Крім цього, минулої доби ворог 11 разів атакував на Лиманському напрямку, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелений Гай, Первомайське, Копанки, Новоєгорівка, Новосадове, Новолюбівка та Зарічне.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 11 разів у районах Ступочек, Предтечиного та Часового Яру, а на Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Торецька, Кримського та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупиняли 98 наступальних дій агресора у бік населених пунктів. Улакли та Янтарне.

Сили оборони відбили 19 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Великої Новосілки.

Минулої доби на Курському напрямку сталося 12 боєзіткнень, ворог завдав п’яти авіаційних ударів п’ятьма керованими бомбами і здійснив 464 артилерійські обстріли, у тому числі 18 – з реактивних систем залпового вогню.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), росіяни стягують додаткові сили для посилення наступу на Покровськ.

Зокрема, російське військове командування нещодавно передислокувало під Покровськ деякі підрозділи з Курахівського напрямку.

На думку аналітиків, російські війська, швидше за все, продовжать досягати успіхів в охопленні Покровська, проте темпи їхнього просування залишаться повільними.

Втрати ворога на ранок 19 січня 2025 року

Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, дві станції ППО, один пункт управління, один склад ПММ, одну станцію РЕБ та шість інших важливих цілей противника, повідомляє Генштаб.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1580 осіб. Також українські воїни знешкодили:

8 танків;

18 бойових броньованих машин;

15 артилерійських систем;

36 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

2 крилаті ракети;

76 автомобілів

та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога такі: