В небе над Украиной сбили более 60 беспилотников

По информации Воздушных сил, в ночь на 19 января противник атаковал 61-м ударным беспилотников (БпЛА) типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Брянск, Орел РФ.

По состоянию на 09.00 авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбили 43 «шахеда», а также беспилотники других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской и Николаевской областях.

15 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий). Боевая работа продолжается.

Краткая сводка с фронта на утро 19 января 2025

По официальной информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 199 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных и 25 авиационных ударов, в частности, привлек семь ракет и сбросил 37 управляемых авиабомб (КАБов). Кроме того, совершил около пяти тысяч обстрелов, из них 117 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2420 дронов-камикадзе.

На Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.

Помимо этого, за прошедшие сутки враг 11 раз атаковал на Лиманском направлении, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Зеленая Роща, Первомайское, Копанки, Новоегоровка, Новосадово, Новолюбовка и Заречное.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Ступочек, Предтечиного и Часова Яра, а на Торецком направлении враг совершил 20 атак в районах Торецка, Крымского и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники останавливали 98 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Малиновка, Покровск, Котлино, Зверево, Удачное, Новоандреевка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Шевченко, Успеновка, Славянка, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное.

Силы обороны отразили 19 вражеских атак на Новопавловском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Великой Новоселки.

За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 12 боеприкосновений, враг нанес пять авиационных ударов пятью управляемыми бомбами и совершил 464 артиллерийских обстрела, в том числе 18 – из реактивных систем залпового огня.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), россияне стягивают дополнительные силы для усиления наступления на Покровск.

В частности, российское военное командование недавно передислоцировало под Покровск некоторые подразделения с Кураховского направления.

По мнению аналитиков, российские войска, скорее всего, продолжат добиваться успехов в охвате Покровска, однако темпы их продвижения останутся медленными.

Потери врага на утро 19 января 2025

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, две станции ПВО, один пункт управления, один состав ГСМ, одну станцию РЭС и еще шесть других важных целей противника, сообщает Генштаб.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1580 человек. Также украинские воины обезвредили:

8 танков;

18 боевых бронированных машин;

15 артиллерийских систем;

36 БпЛА оперативно-тактического уровня;

2 крылатые ракеты;

76 автомобилей

и единицу специальной техники оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения потери врага таковы: