Війна, день 955: дрони ЗСУ зробили замах на «найсвятіше», що є у росіян

Наслідки «шахедної» ночі на Одещині

У ніч на 5 жовтня 2024 року російські окупанти завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору Курської області рф і окупованого Криму і 13 безпілотниками (ударними БпЛА) з Курська і мису Чауда у Криму.

До відбиття повітряного нападу противника залучалися зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 3 безпілотники противника в Одеській області. Ще 10 ворожих БпЛА були локаційно втрачені на півночі та півдні країни.

Інформація про постраждалих та руйнування військовим не надходила.

Також, внаслідок активної протидії коштів РЕБ, керовані авіаційні ракети не досягли своєї мети.

Ситуація на фронті: де було «гаряче» за все

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень. У п’ятницю, 4 жовтня 2024 року, противник завдав по позиціям українських підрозділів та населеним пунктам три ракетні удари чотирма ракетами та 82 авіаційних удари, задіявши, зокрема, 142 керовані авіабомби (КАБ). Крім того, ворог здійснив понад 4400 обстрілів, 161 з них – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор наносив авіаудари в районах населених пунктів Степове, Обода, Білокопытове, Яструбине, Павлівка, Бондарівщина, Мирлоги, Катеринівка, Харків, Вовчанськ, Білаші, Глушківка, Надія, Ізюмське, Зарічне, Озерне, Лиман, Закитне, Перекине, Покровськ, Селидове, Велика Новосілка, Нестерянка, Кушугум та Степногірськ.

Одним із найбільш «гарячих» залишається Покровський напрямок фронту, розповідають у ЗСУ.

За словами прес-офіцера 110-го ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка Івана Секача, у ворога багато техніки та особового складу і він цілодобово намагається проводити штурмові дії.

«Ворог не зменшує своїх спроб просунутися на Покровському напрямку. Відбуваються постійні штурми саме у напрямку міста Покровська. Зокрема, у напрямку населених пунктів Гірник та Селидове. Саме в цьому напрямку російські окупанти намагаються просуватися», – цитує військового телеграм-канал видання «Обозреватель».

Дрони атакували спиртзаводи у Воронезькій області росії

У ніч на 5 жовтня невідомі дрони посягнули на найдорожче кожному росіянину – спиртзаводи у «Білгородській народній республіці» та Воронезькій області рф.

Під ударом опинилися спиртзаводи у Старому Осколі та Новохоперському. Зокрема, «прильоти» припали на завод «Етанол спирт». На місці спалахнула пожежа.

Про атаку на об’єкт, який «виробляє промислову продукцію», заявив губернатор області Олександр Гусєв. За його словами, що засобами ППО та РЕБ нібито було «збито і придушено кілька безпілотників». Внаслідок інциденту одна людина отримала осколкове поранення, додав губернатор.

А в окупованому смт Біловодськ Луганської області прилетіло на комбікормовий завод.

Місцеві жителі повідомляють, що окупанти туди приганяли техніку для зберігання.

Втрати ворога на ранок 5 жовтня 2024 року

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що за минулу добу авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, один артилерійський засіб на вогневій позиції, три пункти управління, один пункт управління БпЛА та один РЛС загарбників.

Окрім того, ще 1280 окупантів стали цифрою щоденної статистики.

У техніці минулої доби ворог втратив:

8 танків;

31 бронемашина;

72 артилерійські системи;

4 РСЗВ та 5 ППО;

35 БпЛА;

85 транспортних засобів;

11 одиниць спецтехніки.

Фото ТСН