Война, день 955: дроны ВСУ посягнули на «самое святое», что есть у россиян

Последствия «шахедной» ночи в Одесской области

В ночь на 5 октября 2024 года российские оккупанты нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с воздушного пространства курской области рф и оккупированного Крыма и 13 беспилотниками (ударными БпЛА), запущенными из российского Курска и мыса Чауда в Крыму.

К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбиты 3 беспилотника противника в Одесской области. Еще 10 вражеских БпЛА были локационно потеряны на севере и юге страны.

Информация о пострадавших и разрушениях военным не поступала.

Также, в результате активного противодействия средств РЭБ, управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей.

Ситуация на фронте: где было «горячее» всего

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 159 боевых столкновений. В пятницу, 4 октября 2024 года, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара четырьмя ракетами, 82 авиационных удара, задействовав, в частности, 142 управляемых авиабомб (КАБлв). Кроме того, враг совершил более 4400 обстрелов, 161 из них – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Степное, Обода, Белокопытово, Яструбино, Павловка, Бондаревщина, Мирлоги, Екатериновка, Харьков, Волчанск, Билаши, Глушковка, Надежда, Изюмское, Заречное, Озерное, Лиман, Закитное, Переи Яр, Торецк, Екатериновка, Покровск, Селидово, Большая Новоселка, Нестерянка, Кушугум и Степногорск.

Одним из наиболее «горячих» остается Покровское направление фронта, рассказывают в ВСУ.

По словам пресс-офицера 110-й ОМБр имени генерал-хорунжого Марка Безручко Ивана Секача, у врага много техники и личного состава и он круглосуточно пытается проводить штурмовые действия.

«Враг не уменьшает свои попытки продвинуться на Покровском направлении. Происходят постоянные штурмы именно в направлении города Покровска. В частности, в направлении населенных пунктов Горняк и Селидово. Именно в этом направлении российские оккупанты пытаются продвигаться», – цитирует военного Телеграм-канал издания «Обозреватель».

Дроны атаковали спиртзаводы в Воронежской области россии

В ночь на 5 октября неизвестные дроны посягнули на самое дорогое каждому россиянину – спиртзаводы в «Белгородской народной республике» и Воронежской области.

Под ударом оказались спиртзаводы в Старом Осколе и Новохоперском. В частности, «прилеты» пришлись по заводу «Этанол спирт». На месте вспыхнул пожар.

Об атаке на объект, «производящий промышленную продукцию», заявил губернатор области Александр Гусев. По его словам, что средствами ПВО и РЭБ якобы были «сбиты и подавлены несколько беспилотников». В результате инцидента один человек получил осколочное ранение, добавил губернатор.

А в оккупированном пгт Беловодск Луганской области прилетело на комбикормовый завод

Местные жители сообщают, что туда оккупанты пригоняли технику для хранения.

Потери врага на утро 5 октября 2024

В Генштабе ВСУ сообщают, что за прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, одно артиллерийское средство на огневой позиции, три пункта управления, один пункт управления БпЛА и один РЛС захватчиков.

Кроме того, еще 1280 оккупантов стали цифрой ежедневной статистики.

В технике за минувшие сутки враг потерял:

8 танков;

31 бронемашина;

72 артиллерийских системы;

4 РСЗО и 5 ПВО;

35 БпЛА;

85 транспортных средств;

11 единиц спецтехники.

Фото ТСН