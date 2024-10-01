Війна, день 951: у вересні росія запустила рекордну кількість «шахедів»

росія безперервно атакує «шахедами»

Не було жодної ночі, щоб росіяни не атакували наші регіони дронами-камікадзе іранського виробництва. За вересень окупанти запустили рекордну кількість таких ударних БПЛА – 1331. З них українська ППО збила 1110 ворожих безпілотників.

У середньому російські війська запускали по 44 «шахеди» щодня. Максимальна кількість була 14 вересня – 72 дрони.

Понад 85% мопедів намагалися вразити нашу енергетичну інфраструктуру.

Своєю чергою Україна встановила рекорд за збитими мопедами засобами РЕБ. Як уточнює телеграм-канал «Николаевский Ванек», вцілілі мопеди потім «обробляються» і відправляються назад.

За інформацією Повітряних сил України, у ніч на 1 жовтня 2024 року противник атакував Україну 32-ма «шахедами»

У результаті протиповітряного бою збито 29 ударних БпЛА. Ще 3 ворожі безпілотники втрачено внаслідок протидії РЕБ.

Про ситуацію на фронті на ранок 1 жовтня

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень.

Найбільш напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку, де нашими захисниками було зупинено 43 штурми. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового, тут Силами оборони було відбито понад 20 атак.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Курахове та Георгіївка.

Втрати ворога на ранок 1 жовтня: мінус ще 1370 окупантів

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили один засіб ППО, гармату на вогневій позиції, район зосередження особового складу, радіолокаційну станцію та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

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