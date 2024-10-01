Война, день 951: в сентябре россия запустила рекордное количество «шахедов»

россия беспрерывно атакует «шахедами»

Не было ни одной ночи, чтобы россияне не атаковали наши регионы дронами-камикадзе иранского производства. За сентябрь оккупанты запустили рекордное количество таких ударных БПЛА – 1331. Из них украинская ПВО сбила 1110 вражеских беспилотников.

В среднем российские войска запускали по 44 «шахеды» ежедневно. Максимальное количество было 14 сентября — 72 дрона.

Более 85% мопедов пытались поразить нашу энергетическую инфраструктуру.

В свою очередь Украина установила рекорд по сбитым мопедам средствами РЕБ. Как уточняет телеграм -канал «Николаевский Ванек», уцелевшие мопеды потом «обрабатываются» и отправляются обратно.

По информации Воздушных сил Украины, в ночь на 1 октября 2024 года противник атаковал Украину 32-мя «шахедами»

В результате противовоздушного боя сбито 29 ударных БпЛА. Еще 3 вражеских беспилотника потеряны в результате противодействия РЭБ.

О ситуации на фронте на утро 1 октября

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 189 боевых столкновений.

Наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении, где нашими защитниками было остановлено 43 штурма. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово, здесь Силами обороны было отражено более 20 атак.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 31 атаку. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Курахово и Георгиевка.

Потери врага на утро 1 октября: минус еще 1370 оккупантов

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одно средство ПВО, пушку на огневой позиции, район сосредоточения личного состава, радиолокационную станцию и один другой важный объект российских захватчиков.

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