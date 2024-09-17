Війна, день 937: у розв’язаній росією війні загинуло або поранено близько мільйона людей, – WSJ

Повітряна атака на Україну 17 вересня

Уночі, 17 вересня, росіяни запустили по Україні 51 ударний безпілотник.

Повітряні сили України повідомляють, що збили 34 дрони. Ще 12 безпілотників впали під впливом засобів РЕБ .

Два ворожі ударні безпілотники повернулися в росію.

Протиповітряна оборона працювала в Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Коротко про ситуацію на фронті

За минулу добу зафіксовано 157 бойових зіткнень. Найважчі бої точаться на Покровському та на Курахівському напрямках, де Сили оборони за добу відбили 40 і 42 атаки відповідно.

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 84 авіаудари, зокрема, скинув 127 КАБів. Крім того, здійснив 4030 обстрілів, із них 135 – із реактивних систем залпового вогню.

Курська область: росіяни можуть опинитися в пастці

В українських сил оборони в Курській області з’явилася нова стратегія – швидко переміщатися і брати російські війська в оточення. Про це повідомляє Forbes.

Аналітик видання Девід Екс пише, що коли минулого тижня українські війська прорвали російську оборону на новій ділянці російсько-українського кордону біля села Новий шлях, це шокувало багатьох, але тепер їхня мета стає зрозумілішою.

«Українська тактична група, очевидно, очолювана 95-ю повітряно-штурмовою бригадою, перерізає шлях праворуч у міру просування за Новий Шлях і через південні квартали найближчого російського міста Веселе. Інакше кажучи, українські війська розвертаються в бік головного Курського виступу. Якщо українці, які наступають на північний схід від Нового Шляху, зможуть з’єднатися з українцями, які перебувають на головній ділянці, то вони відсічуть потенційно тисячі росіян між собою і кордоном», – зазначив аналітик.

Втрати України та рф під час повномасштабної війни

Кількість українців і росіян, убитих або поранених під час виснажливої двох із половиною років війни, сягнула приблизно одного мільйона осіб. Це оцінка видання The Wall Street Journal.

Посилаючись на обізнані джерела, видання пише, що Україна могла втратити 80 тисяч осіб вбитими і ще 400 тисяч – пораненими.

Західні розвідки по-різному оцінюють втрати російської армії: є інформація про майже 200 тисяч убитих і приблизно 400 тисяч поранених.

У Генштабі ЗСУ на сьогоднішній день повідомляють про 635 тис. 880 убитих росіян.

Це приголомшлива ціна, яку двом країнам, що борються зі скороченням довоєнного населення, доведеться платити ще в далекому майбутньому.

Сили оборони знищили ще 1020 окупантів

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, двох РЛС і двох інших важливих об’єктах окупантів.

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