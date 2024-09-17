Война, день 937: в развязанной россией войне погибло или ранено около миллиона человек, — WSJ

Воздушная атака на Украину 17 сентября

Ночью, 17 сентября, россияне запустили по Украине 51 ударный беспилотник.

Воздушные силы Украины сообщают, что сбили 34 дрона. Еще 12 беспилотников упали под воздействием средств РЭБ .

Два вражеских ударных беспилотника вернулись в россию.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Коротко о ситуации на фронте

За прошедшие сутки зафиксировано 157 боевых столкновений. Самые тяжелые бои идут на Покровском и на Кураховском направлениях, где Силы обороны за сутки отбили 40 и 42 атаки соответственно.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 84 авиаудара, в частности, сбросил 127 КАБов. Кроме того, совершил 4030 обстрелов, из них 135 — из реактивных систем залпового огня.

Курская область: россияне могут оказаться в ловушке

У украинских сил обороны в Курской области появилась новая стратегия — быстро перемещаться и брать российские войска в окружение. Об этом сообщает Forbes.

Аналитик издания Дэвид Экс пишет, что когда на прошлой неделе украинские войска прорвали российскую оборону на новом участке российско-украинской границы возле села Новый путь, это шокировало многих, но теперь их цель становится понятнее.

«Украинская тактическая группа, очевидно, возглавляемая 95-й воздушно-штурмовой бригадой, перерезает путь направо по мере продвижения за Новый Шлях и через южные кварталы ближайшего российского города Веселое. Другими словами, украинские войска разворачиваются в сторону главного Курского выступа. Если украинцы, которые наступают к северо-востоку от Нового Пути, смогут соединиться с украинцами, которые находятся на главном участке, то они отсекут потенциально тысячи россиян между собой и границей», — отметил аналитик.

Потери Украины и рф в ходе полномасштабной войны

Число украинцев и россиян, убитых или раненых в ходе изнурительной двух с половиной лет войны, достигло примерно одного миллиона человек. Это оценка издания The Wall Street Journal.

Ссылаясь на осведомленные источники, издание пишет, что Украина могла потерять 80 тысяч человек убитыми и еще 400 тысяч – ранеными.

Западные разведки по-разному оценивают потери российской армии: есть информация о почти 200 тысячах убитых и примерно 400 тысячах раненых.

В Генштабе ВСУ на сегодняшний день сообщают о 635 тыс. 880 убитых россиян.

Это ошеломляющая цена, которую двум странам, борющимся с сокращением довоенного населения, придется платить еще в далеком будущем.

Силы обороны уничтожили еще 1020 оккупантов

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, двум РЛС и двум другим важным объектам оккупантов.

Также украинские воины обезвредили: