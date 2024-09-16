Війна, день 936: дрони атакували Київщину та російський Бєлгород

Над Україною збито 53 «шахеди»

За інформацією Повітряних сил, з вечора 15 вересня та вночі 16 вересня 2024 року противник атакував Україну 56 ударними БпЛА типу «Shahed-131/136».

У результаті протиповітряного бою збито 53 ворожих ударних «шахедів». Ще 3 дрони локально втрачено.

Основний напрямок удару – Київська область. Навколо столиці сили ППО вразили майже два десятки ворожих БпЛА.

Унаслідок падіння уламків збитих «шахедів» було поранено жінку. Зафіксовано пошкодження п’яти автомобілів і п’яти приватних будинків.

«Восьма повітряна атака російських окупантів на Київ і це тільки за першу половину вересня!», – прокоментував начальник КМВА Сергій Попко.

Уранці російський Бєлгород прокинувся від вибухів

Про обстріл Бєлгорода вранці, 16 вересня, повідомили губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, а також російські Telegram-канали. Унаслідок атаки спалахнули пожежі, руйнувань зазнали житлові будинки.

За даними губернатора, унаслідок атаки поранено 8 осіб, руйнувань зазнало понад 2 багатоповерхівки і газопровід.

Як повідомляють російські Telegram-канали, місто атакували нібито українські дрони і реактивна система залпового вогню.

російські військові об’єкти, до яких можуть дістати ракети Storm Shadow

Іноземні журналісти вже створили карту об’єктів, яких можуть досягти британські ракети Storm Shadow. Адже раніше ЗМІ писали, що Британія дозволить Україні використовувати Storm Shadow для ударів по Росії.

Буквально 15 вересня британський прем’єр Кір Стармер заявив, що остаточне рішення щодо застосування ракет Storm Shadow по цілях у Росії ще не ухвалено. Але цю тему обговорюватимуть на засіданні Генеральної Асамблеї ООН наприкінці вересня.

The Times зазначило, що в радіус дії Storm Shadow (250 кілометрів) потрапили:

14 аеродромів,

один нафтопереробний завод,

штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону.

Коротко про ситуацію на фронті

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 173 бойових зіткнення. Найзапекліші бої точаться на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 36 штурмів, на Курахівському напрямку Сили оборони – відбили 42 атаки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники намагалися витіснити з позицій наші підрозділи вісім разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

Триває операція в Курській області.

За уточненою інформацією, учора противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 77 авіаударів, зокрема, скинув 117 КАБ.

Втрати ворога на ранок 16 вересня 2024 року

За минулу добу авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони вразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників.

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1060 осіб.

У техніці рашисти втратили: