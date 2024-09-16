Война, день 936: дроны атаковали Киевщину и российский Белгород

Над Украиной сбито 53 «шахеда»

По информации Воздушных сил, с вечера 15 сентября и ночью 16 сентября 2024 года противник атаковал Украину 56 ударными БпЛА типа «Shahed-131/136».

В результате противовоздушного боя сбито 53 вражеских ударных «шахедов». Еще 3 дрона локально потеряны.

Основное направление удара — Киевская область. Вокруг столицы силы ПВО поразили почти два десятка вражеских БпЛА.

В результате падения обломков сбитых «шахедов» была ранена женщина. Зафиксированы повреждения пяти автомобилей и пяти частных домов.

«Восьмая воздушная атака российских оккупантов на Киев и это только за первую половину сентября!», — прокомментировал начальник КМВА Сергей Попко.

Утром российский Белгород проснулся от взрывов

Об обстреле Белгорода утром, 16 сентября сообщили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, а также российские Telegram-каналы. В результате атаки вспыхнули пожары, разрушениям подверглись жилые дома.

По данным губернатора, в результате атаки ранены 8 человек, разрушения получили более 2о многоэтажек и газопровод.

Как сообщают российские Telegram-каналы, город атаковали якобы украинские дроны и реактивная система залпового огня.

российские военные объекты, до которых могут достать ракеты Storm Shadow

Иностранные журналисты уже создали карту объектов, которых могут достичь британские ракеты Storm Shadow. Ведь ранее СМИ писали, что Британия позволит Украине использовать Storm Shadow для ударов по россии.

Буквально 15 сентября британский премьер Кир Стармер заявил, что окончательное решение по применения ракет Storm Shadow по целям в россии еще не принято. Но эту тему будут обсуждать на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября.

The Times отметило, что в радиус действия Storm Shadow (250 километров) попали:

14 аэродромов,

один нефтеперерабатывающий завод,

штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

Коротко о ситуации на фронте

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения. Самые ожесточенные бои идут на Покровском направлении, где наши защитники остановили 36 штурма, на Кураховском направлении Силы обороны — отбили 42 атаки.

На Приднепровском направлении российские захватчики пытались вытеснить с позиций наши подразделения восемь раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

Продолжается операция в Курской области.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетный удар с применением одной ракеты, а также 77 авиаударов, в частности, сбросил 117 КАБ.

Потери врага на утро 16 сентября 2024

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1060 человек.

В технике рашисты потеряли: