Війна, день 932: українські зенітники збили над Чорним морем російський винищувач за ₴50 млн

Повітряна атака 12 вересня: наслідки

У ніч на 12 вересня 2024 року окупанти вдарили по Чернігівщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М», двома крилатими ракетами Х-22/32, 64-ма ударними БпЛА типу «Shahed».

У результаті протиповітряного бою збито:

44 «шахеди»,

3 ворожі безпілотники полетіли назад у Росію,

4 – локально втрачено на території України.

У Конотопі на Сумщині внаслідок атаки російських військ пошкоджено енергетичну інфраструктуру, навчальні та медичні заклади.

Наразі повідомляють про 14 постраждалих.

Ситуація з електропостачанням просто критична, вода подаватиметься погодинно, рух трамваїв обмежено, повідомив Конотопський міський голова Артем Семеніхін.

Мінус ворожий винищувач

Під час операції в акваторії Чорного моря військовослужбовці спецпідрозділу ГУР знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням із ПЗРК, повідомили в розвідці.



Винищувач входив до складу 43 окремого морського авіаційного полку, який базується на аеродромі міста Саки в Криму. Вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів.

США оголосили про виділення Україні допомоги на $700 мільйонів

Під час учорашнього візиту до Києва держсекретар США Ентоні Дж. Блінкен оголосив про виділення нової допомоги Україні на суму понад 700 мільйонів доларів.

Так, 325 мільйонів доларів виділили на підтримку енергетики України, зокрема на відновлення зруйнованих російськими атаками енергооб’єктів та електромереж.

290 мільйонів доларів піде на гуманітарну підтримку – надання їжі, води, ліків, житла та освіти для українців.

Ще 102 мільйони доларів надають на розмінування територій України.

Також Блінкен під час свого візиту до Києва прокоментував питання постачання Україні далекобійної зброї.

«Ми обговорювали далекобійність… Я передам те, що я тут почув, президенту у Вашингтон», – заявив він.

Держсекретар США наголосив, що питання надання далекобійної зброї буде ключовою темою на майбутній п’ятничній зустрічі лідерів США і Великої Британії.

Що відбувається в Курській області

З 10 вересня російські війська почали проводити контратаки в Курській області. Протягом двох днів, 10 і 11 вересня захопили кілька населених пунктів на північний схід і південь від Кореневого.

Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

«Розмір, масштаб і потенційні перспективи російських контрнаступів у Курській області 11 вересня неясні, і на момент написання цього звіту ситуація залишається нестабільною. Наразі передчасно робити висновки про нові контратаки Росії, і ISW продовжуватиме стежити за розвитком ситуації», – йдеться у звіті.

При цьому геолокаційні кадри від 11 вересня все ж показують, що росіяни відвоювали позиції на схід від Журавлів (на північний схід від Кореневого). Додаткові кадри від 10 числа свідчать, що підрозділи 51-го повітряно-десантного полку просунулися на північ і північний схід від Снагоста (на південь від Кореневого) під час механізованого наступу чисельністю до роти.

Кілька російських воєнкорів стверджували, що російські війська повністю захопили Снагость, але ISW не бачив візуального підтвердження цих тверджень. Зазначається, що українські війська розпочали нові атаки проти російського контрнаступу на захід від Снагості та по всій українській ділянці фронту в Курській області.

Яка ситуація на фронті

За минулу добу зафіксовано 105 бойових зіткнень.

Найбільша активність російських військ зосереджена на Покровському та Курахівському напрямках.

За даними українського військового пабліка Deep State, росіяни розширили зону контролю на східних підступах до Українська, а також просунулися в його південних кварталах.

Розширено зону російського контролю на Невельському виступі, де війська рф пройшли вперед на 4-5 кілометрів на 10-кілометровій ділянці від Карлівки до Красногорівки.

Також Deep State фіксує нове просування на захід від Новогродівки – приблизно півтора кілометра в бік Лисівки.

Втрати ворога за добу

Також за минулу добу авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 32 удари по районах зосередження особового складу та ОВТ, вразили шість засобів ППО, три гармати на вогневих позиціях, одну станцію радіоелектронної боротьби, два засоби дистанційного мінування та два інших важливих об’єкти російських загарбників.

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1270 осіб. Також українські воїни знешкодили: