Війна, день 927: ворожий «шахед» намагався атакувати Раду

Нічний повітряний бій: “шахед” намагався атакувати Верховну Раду

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень. Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках.

У п’ятницю, 6 вересня, противник завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів два ракетні удари із застосуванням шести ракет, а також 74 авіаудари, скинувши 87 керованих авіабомб (КАБів). Окрім цього, зробив понад 4200 обстрілів, з них 129 – із реактивних систем залпового вогню.

Вчора авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також вразили пункт управління, два пункти управління безпілотників (БпЛА), дві артилерійські системи та ще один важливий об’єкт ворога.

Як стало відомо, безпілотник упав на склад боєприпасів росіян у Воронезькій області.

За інформацією Повітряних Сил, у ніч проти 7 вересня 2024 року ворог знову атакував ударними БпЛА типу “Shahed”. Загалом радіотехнічні війська зафіксували 67 “шахедів”.

Внаслідок протиповітряного бою збито 58 ударних БпЛА.

6 безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши у напрямку Росії, білорусі та тимчасово окупованої Луганщини. Ще три ворожі БПЛА локаційно втрачені над територією України (ймовірно, припустили військові, вони впали під впливом коштів РЕБ).

Цієї ночі протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях.

Також цієї ночі росіяни масово атакували дронами українську столицю. За інформацією київської влади, всі ворожі цілі вдалося збити.

А нардеп Максим Бужанський повідомив, що один із уламків російського «шахеда» приземлився просто біля будівлі Верховної Ради.

У прес-службі Ради підтвердили інформацію, повідомивши, що жодних ушкоджень не виявлено.

Україна стабілізувала фронт під Покровськом – аналітики

За інформацією аналітиків BILD, в останні тижні російські війська швидко просувалися у напрямку міста Покровська Донецької області та підійшли до нього на 7-8 км. Місцева влада оголосила евакуацію.

Проте українським захисникам удалося стабілізувати фронт. Якщо раніше ворог проходив на захід від 2-4 км на добу, то останніми днями помічено, що противник зупинився. ЗСУ успішно утримують міста Українське та Селидове, а також селище Гродівка, при цьому росіяни взяли місто Новогродівка.

А видання Forbes пише, що ЗСУ перегрупувалися та розпочали контратаку під Покровськом.

Повідомляється, що штурм міста втрачає оберти. Підкріплення сил оборони України, 15 бригада “Кара-Даг” Нацгвардії України (НШУ), 12 бригада “Азов” НГУ та 93 механізована бригада ЗСУ проводять локальні контратаки, основним ефектом яких є уповільнення російського просування.

Резервні підрозділи не дають окупантам просунутися під Селідовим і швидко захопити Покровськ.

Що втратив за добу ворог

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби українські воїни знищили 1270 окупантів. У техніці за минулу добу у ворога теж є втрати, зокрема, окупанти втратили: