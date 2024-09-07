Война, день 927: вражеский «шахед» пытался атаковать Раду

Ночной воздушный бой: «шахед» пытался атаковать Верховную Раду

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений. Активнее всего враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях.

В пятницу, 6 сентября, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением шести ракет, а также 74 авиаудара, сбросив 87 управляемых авиабомб (КАБов). Кроме этого, произвел более 4200 обстрелов, из них 129 – из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления, два пункта управления беспилотников (БпЛА), две артиллерийские системы и еще один важный объект врага.

Как стало известно, беспилотник упал на склад боеприпасов россиян в Воронежской области.

По информации Воздушных Сил, в ночь на 7 сентября 2024 года враг снова атаковал ударными БпЛА типа «Shahed». В целом радиотехнические войска зафиксировали 67 «шахедов».

В результате противовоздушного боя сбито 58 ударных БпЛА.

6 беспилотников вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, улетев в направлении россии, белоруси и временно оккупированной Луганщины. Еще три вражеских БпЛА локационно потеряны над территорией Украины (вероятно, предположили военные, они упали под влиянием средств РЭБ).

Этой ночью противовоздушная оборона работала в Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях.

Также этой ночью россияне массированно атаковали дронами украинскую столицу. По информации киевских властей, все вражеские цели удалось сбить.

А нардеп Максим Бужанский сообщил, что один из обломков российского «шахеда» приземлился прямо у здания Верховной Рады.

В пресс-службе Рады подтвердили информацию, сообщив, что никаких повреждений не выявлено.

Украина стабилизировала фронт под Покровском – аналитики

По информации аналитиков BILD, в последние недели российские войска быстро продвигались в направлении города Покровска Донецкой области и подошли к нему на 7-8 км. Местные власти объявили эвакуацию.

Однако украинским защитникам удалось стабилизировать фронт. Если раньше враг проходил западнее по 2-4 км в сутки, то в последние дни замечено, что противник остановился. ВСУ успешно удерживают города Украинское и Селидово, а также поселок Гродовка, при этом россияне взяли город Новогродовка.

А издание Forbes пишет, что ВСУ перегруппировались и начали контратаку под Покровском.

Сообщается, что штурм города теряет обороты. Подкрепление сил обороны Украины, 15 бригада «Кара-Даг» Нацгвардии Украины (НШУ), 12 бригада «Азов» НГУ и 93 механизированная бригада ВСУ, проводят локальные контратаки, основным эффектом которых является замедление российского продвижения.

Резервные подразделения не дают оккупантам продвинуться под Селидовым и быстро захватить Покровск.

Что потерял за сутки враг

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские воины уничтожили 1270 оккупантов. В технике за минувшие сутки у врага тоже есть потери, в частности, оккупанты лишились: