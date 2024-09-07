Война, день 927: вражеский «шахед» пытался атаковать Раду

Сегодня, в субботу, 7 сентября 2024 года, начались девятьсот двадцать седьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. И наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения. Больше подробностей – в сводке «Одесской жизни».
Ночной воздушный бой: «шахед» пытался атаковать Верховную Раду
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений. Активнее всего враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях.
В пятницу, 6 сентября, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением шести ракет, а также 74 авиаудара, сбросив 87 управляемых авиабомб (КАБов). Кроме этого, произвел более 4200 обстрелов, из них 129 – из реактивных систем залпового огня.
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления, два пункта управления беспилотников (БпЛА), две артиллерийские системы и еще один важный объект врага.
Как стало известно, беспилотник упал на склад боеприпасов россиян в Воронежской области.
По информации Воздушных Сил, в ночь на 7 сентября 2024 года враг снова атаковал ударными БпЛА типа «Shahed». В целом радиотехнические войска зафиксировали 67 «шахедов».
В результате противовоздушного боя сбито 58 ударных БпЛА.
6 беспилотников вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, улетев в направлении россии, белоруси и временно оккупированной Луганщины. Еще три вражеских БпЛА локационно потеряны над территорией Украины (вероятно, предположили военные, они упали под влиянием средств РЭБ).
Этой ночью противовоздушная оборона работала в Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях.
Также этой ночью россияне массированно атаковали дронами украинскую столицу. По информации киевских властей, все вражеские цели удалось сбить.
А нардеп Максим Бужанский сообщил, что один из обломков российского «шахеда» приземлился прямо у здания Верховной Рады.
В пресс-службе Рады подтвердили информацию, сообщив, что никаких повреждений не выявлено.
Украина стабилизировала фронт под Покровском – аналитики
По информации аналитиков BILD, в последние недели российские войска быстро продвигались в направлении города Покровска Донецкой области и подошли к нему на 7-8 км. Местные власти объявили эвакуацию.
Однако украинским защитникам удалось стабилизировать фронт. Если раньше враг проходил западнее по 2-4 км в сутки, то в последние дни замечено, что противник остановился. ВСУ успешно удерживают города Украинское и Селидово, а также поселок Гродовка, при этом россияне взяли город Новогродовка.
А издание Forbes пишет, что ВСУ перегруппировались и начали контратаку под Покровском.
Сообщается, что штурм города теряет обороты. Подкрепление сил обороны Украины, 15 бригада «Кара-Даг» Нацгвардии Украины (НШУ), 12 бригада «Азов» НГУ и 93 механизированная бригада ВСУ, проводят локальные контратаки, основным эффектом которых является замедление российского продвижения.
Резервные подразделения не дают оккупантам продвинуться под Селидовым и быстро захватить Покровск.
Что потерял за сутки враг
По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские воины уничтожили 1270 оккупантов. В технике за минувшие сутки у врага тоже есть потери, в частности, оккупанты лишились:
- 1 танка;
- 29 артиллерийских систем;
- 1 ПВО;
- 52 БПЛА;
- 1 крылатой ракеты;
- 55 единиц авто и спецтехники.