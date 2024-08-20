Війна, день 909-й: Білорусь підвела війська до українського кордону

Вночі над Україною збито 28 цілей

У ніч на 20 серпня 2024 року противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23, крилатою ракетою «Іскандер-К», керованими авіаційними ракетами Х-59, а також 26-ма ударними БпЛА типу «Shahed».

У результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей:

одну крилату ракету «Іскандер-К»,

дві авіаційні ракети Х-59,

25 «шахедів».

Коротко про ситуацію на фронті

За минулу добу зафіксовано 158 бойових зіткнень. Більше третини з них припадає на Покровський напрямок, повідомили в Генштабі.

Двадцять чотири рази ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв у районах населених пунктів Північне, Нью-Йорк, Нелипівка, Залізне і, найактивніше, біля Торецька. Де також завдав п’ять ударів дев’ятьма керованими авіабомбами.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 63 атаки. Найбільше – у районах Новогродівки, Михайлівки та Воздвиженки.

Український військовий паблік Deep State повідомляє, що росіяни захопили на Покровському напрямку три села – Межове, Нудне і Журавку, а також просунулися біля Гродівки і Заповітного.

Ще одне просування – у Нью-Йорку, де тривають важкі бої.

За два тижні операції українських військ у Курській області росія змогла дещо сповільнити, але не зупинити їхнє просування. За даними Генерального штабу, ЗСУ контролюють уже понад 1250 квадратних кілометрів території та 92 населених пункти.

Білорусь розгорнула війська на кордоні з Україною – Лукашенко

Олександр Лукашенко повідомив, що Білорусь перекинула до кордону з Україною майже третину армії. На такий крок Білорусі «довелося піти через те, що Україна не тільки тримає поблизу кордонів з Білоруссю понад 120 тисяч військових», а й почала перекидати туди додаткові підрозділи, заявив він в інтерв’ю телеканалу «Россия 1» у неділю, 18 серпня.

Варто зазначити, що чисельність білоруської армії становить близько 60 тис. осіб. Отже, Лукашенко стверджує про розміщення близько 20 тис. білоруських військових уздовж кордону з Україною.

Водночас Україна не підтвердила розміщення білоруських військ на загальному кордоні протяжністю 1084 км.

«Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь – без змін», – заявив представник прикордонної служби полковник Андрій Демченко, додавши, що “риторика Лукашенка також не змінюється, постійно нагнітає ситуацію”.

Знищено ще близько 1330 окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, за вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, один – по пункту управління, один – по засобу ППО, два – по артилерійських системах і чотири – по інших важливих цілях російських окупантів.

Загалом же, минулої доби втрати російських загарбників становили 1330 окупантів. Також українські воїни знешкодили: