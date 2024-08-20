Война, день 909-й: Беларусь подвела войска к украинской границе

Ночью над Украиной сбито 28 целей

В ночь на 20 августа 2024 года противник атаковал двумя баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23, крылатой ракетой «Искандер-К», управляемыми авиационными ракетами Х-59, а также 26-ю ударными БпЛА типа «Shahed».

В результате противовоздушного боя сбито 28 воздушных целей:

одну крылатую ракету «Искандер-К»,

две авиационные ракеты Х-59,

25 «шахедов».

Коротко о ситуации на фронте

За прошедшие сутки зафиксировано 158 боевых столкновений. Более трети из них приходится на Покровское направление, сообщили в Генштабе.

Двадцать четыре раза враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Северное, Нью-Йорк, Нелиповка, Железное и, активнее всего, возле Торецка. Где также нанес пять ударов девятью управляемыми авиабомбами.

На Покровском направлении наши защитники отбили 63 атаки. Больше всего — в районах Новогродовки, Михайловки и Воздвиженки.

Украинский военный паблик Deep State сообщает, что россияне захватили на Покровском направлении три села — Межевое, Скучное и Журавку — а также продвинулись возле Гродовки и Заветного.

Еще одно продвижение — в Нью-Йорке, где продолжаются тяжелые бои.

За две недели операции украинских войск в Курской области россия смогла несколько замедлить, но не остановить их продвижение. По данным Генерального штаба, ВСУ контролируют уже более 1250 квадратных километров территории и 92 населенных пункта.

Беларусь развернула войска на границе с Украиной — Лукашенко

Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь перебросила к границе с Украиной почти треть армии. На такой шаг Беларуси «пришлось пойти из-за того, что Украина не только держит вблизи границ с Беларусью более 120 тысяч военных», но и начала перебрасывать туда дополнительные подразделения, заявил он в интервью телеканалу «Россия 1» в воскресенье, 18 августа.

Стоит отметить, что численность белорусской армии составляет около 60 тыс. человек. Следовательно, Лукашенко утверждает о размещении около 20 тыс. белорусских военных вдоль границы с Украиной.

При этом Украина не подтвердила размещение белорусских войск на общей границе протяженностью 1084 км.

«Ситуация на границе с Республикой Беларусь — без изменений», — заявил представитель погранслужбы полковник Андрей Демченко, добавив, что «риторика Лукашенко также не меняется, постоянно нагнетает ситуацию».

Уничтожено еще около 1330 оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, за вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, один — по пункту управления, один — по средству ПВО, два — по артиллерийским системам и четыре — по другим важным целям российских оккупантов.

В целом же, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1330 оккупантов. Также украинские воины обезвредили: