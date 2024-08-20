Новости Одессы и Одесской области

Война, день 909-й: Беларусь подвела войска к украинской границе

Война, день 909-й: Беларусь подвела войска к украинской границе

Начались девятьсот девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Наши воины продолжают активными действиями истощать боевой потенциал врага, в том числе и во время операции в Курской области рф.

Ночью над Украиной сбито 28 целей

В ночь на 20 августа 2024 года противник атаковал двумя баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23, крылатой ракетой «Искандер-К», управляемыми авиационными ракетами Х-59, а также 26-ю ударными БпЛА типа «Shahed».

В результате противовоздушного боя сбито 28 воздушных целей:

  • одну крылатую ракету «Искандер-К»,
  • две авиационные ракеты Х-59,
  • 25 «шахедов».

Коротко о ситуации на фронте

За прошедшие сутки зафиксировано 158 боевых столкновений. Более трети из них приходится на Покровское направление, сообщили в Генштабе.

Двадцать четыре раза враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Северное, Нью-Йорк, Нелиповка, Железное и, активнее всего, возле Торецка. Где также нанес пять ударов девятью управляемыми авиабомбами.

На Покровском направлении наши защитники отбили 63 атаки. Больше всего — в районах Новогродовки, Михайловки и Воздвиженки.

Украинский военный паблик Deep State сообщает, что россияне захватили на Покровском направлении три села — Межевое, Скучное и Журавку — а также продвинулись возле Гродовки и Заветного.

Еще одно продвижение — в Нью-Йорке, где продолжаются тяжелые бои.

За две недели операции украинских войск в Курской области россия смогла несколько замедлить, но не остановить их продвижение. По данным Генерального штаба, ВСУ контролируют уже более 1250 квадратных километров территории и 92 населенных пункта.

Беларусь развернула войска на границе с Украиной — Лукашенко

Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь перебросила к границе с Украиной почти треть армии. На такой шаг Беларуси «пришлось пойти из-за того, что Украина не только держит вблизи границ с Беларусью более 120 тысяч военных», но и начала перебрасывать туда дополнительные подразделения, заявил он в интервью телеканалу «Россия 1» в воскресенье, 18 августа.

Стоит отметить, что численность белорусской армии составляет около 60 тыс. человек. Следовательно, Лукашенко утверждает о размещении около 20 тыс. белорусских военных вдоль границы с Украиной.

При этом Украина не подтвердила размещение белорусских войск на общей границе протяженностью 1084 км.

«Ситуация на границе с Республикой Беларусь — без изменений», — заявил представитель погранслужбы полковник Андрей Демченко, добавив, что «риторика Лукашенко также не меняется, постоянно нагнетает ситуацию».

Уничтожено еще около 1330 оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, за вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, один — по пункту управления, один — по средству ПВО, два — по артиллерийским системам и четыре — по другим важным целям российских оккупантов.

В целом же, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1330 оккупантов. Также украинские воины обезвредили:

  • 5 танков,
  • 26 боевых бронированных машин,
  • 52 артиллерийских системы,
  • одну РСЗО,
  • 1 средство ПВО,
  • 55 БпЛА оперативно-тактического уровня,
  • 95 автомобилей,
  • 22 единицы специальной техники оккупантов.

потери врага

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua