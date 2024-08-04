Війна, день 893: вночі ворог вдарив по Полтавщині та пошкодив залізницю

Сьогодні, в неділю, 4 серпня, розпочалася 893 доба з початку повномасштабної війни в Україні. І наші воїни продовжують завдавати відчутних втрат російським окупантам як у живій силі, так і в техніці. Про найбільш значущі події минулої доби розповідає «Одеське життя».
Про ситуацію на фронті на ранок 4 серпня 2024 року
За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень. Найгарячішою ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог був активний на Торецькому та Куп’янському напрямках.
У суботу, 3 серпня, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів чотири ракетні удари із застосуванням шести ракет, а також 49 авіаударів, скинувши 62 керовані авіабомби (КАБ). Крім того, ворог зробив понад 5100 обстрілів, з них 106 – із реактивних систем залпового вогню.
У суботу авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали п’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також вразили пункт управління, п’ять засобів ППО, станцію РЛС, склад МТЗ та ще один важливий об’єкт окупантів.
За даними Повітряного командування «Південь», у ніч на неділю, 4 серпня 2024 року, протиповітряною обороною півдня України було збито один ударний безпілотник (БпЛА) «Shahed-136/131». А за минулу добу знищено 5 розвідувальних БпЛА, з яких три «ZALA» і два «Supercam».
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Вночі 4 серпня росіяни обстріляли Полтавщину
Сьогодні вночі внаслідок атаки Полтавської області дронами-камікадзе було пошкоджено залізничну інфраструктуру, повідомляє «Укрзалізниця».
У відомстві повідомили, що пошкоджено шляхи, контактну мережу, опори та іншу інфраструктуру, у зв’язку з чим для низки поїздів з Харківського напрямку оперативно змінили маршрути, проте вони приїдуть із затримками.
Відновлювальні роботи вже провели і частину поїздів пропустили із резервними тепловозами. Також зараз майже повністю відновили енергопостачання.
У компанії повідомляють, що жертв та постраждалих внаслідок атаки рашистів немає.
Путін хоче звести нанівець підтримку України Заходом – аналітики
В американському Інституті вивчення війни (ISW) повідомляють, що наприкінці липня цього року кремль планував передати єменським хуситам ракети та інше військове обладнання, проте не зробив цього через дипломатичний тиск з боку США та Саудівської Авравії.
Аналітики вважають, що такий план росії підкреслює її зростаюче військове партнерство з Іраном і говорить про те, що росія, ймовірно, прагне використовувати іранську сторону для непрямої конфронтації із Заходом для впливу на процес прийняття рішень. У той же час це свідчить і про залежність росії від Ірану в питанні високоточного озброєння та компонентів.
Втрати ворога на ранок 4 серпня 2024
За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби російських окупантів поменшало ще на 1150 одиниць.
У техніці втрати ворога за минулу добу наступні:
- 5 танків;
- 17 бронемашин;
- 59 артилерійських систем;
- 3 РСЗВ та 3 ППО;
- 41 БпЛА;
- 2 крилатих ракети;
- 80 транспортних засобів;
- 11 одиниць спецтехніки.