Війна, день 893: вночі ворог вдарив по Полтавщині та пошкодив залізницю

Про ситуацію на фронті на ранок 4 серпня 2024 року

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень. Найгарячішою ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог був активний на Торецькому та Куп’янському напрямках.

У суботу, 3 серпня, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів чотири ракетні удари із застосуванням шести ракет, а також 49 авіаударів, скинувши 62 керовані авіабомби (КАБ). Крім того, ворог зробив понад 5100 обстрілів, з них 106 – із реактивних систем залпового вогню.

У суботу авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали п’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також вразили пункт управління, п’ять засобів ППО, станцію РЛС, склад МТЗ та ще один важливий об’єкт окупантів.

За даними Повітряного командування «Південь», у ніч на неділю, 4 серпня 2024 року, протиповітряною обороною півдня України було збито один ударний безпілотник (БпЛА) «Shahed-136/131». А за минулу добу знищено 5 розвідувальних БпЛА, з яких три «ZALA» і два «Supercam».

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Вночі 4 серпня росіяни обстріляли Полтавщину

Сьогодні вночі внаслідок атаки Полтавської області дронами-камікадзе було пошкоджено залізничну інфраструктуру, повідомляє «Укрзалізниця».

У відомстві повідомили, що пошкоджено шляхи, контактну мережу, опори та іншу інфраструктуру, у зв’язку з чим для низки поїздів з Харківського напрямку оперативно змінили маршрути, проте вони приїдуть із затримками.

Відновлювальні роботи вже провели і частину поїздів пропустили із резервними тепловозами. Також зараз майже повністю відновили енергопостачання.

У компанії повідомляють, що жертв та постраждалих внаслідок атаки рашистів немає.

Путін хоче звести нанівець підтримку України Заходом – аналітики

В американському Інституті вивчення війни (ISW) повідомляють, що наприкінці липня цього року кремль планував передати єменським хуситам ракети та інше військове обладнання, проте не зробив цього через дипломатичний тиск з боку США та Саудівської Авравії.

Аналітики вважають, що такий план росії підкреслює її зростаюче військове партнерство з Іраном і говорить про те, що росія, ймовірно, прагне використовувати іранську сторону для непрямої конфронтації із Заходом для впливу на процес прийняття рішень. У той же час це свідчить і про залежність росії від Ірану в питанні високоточного озброєння та компонентів.

Втрати ворога на ранок 4 серпня 2024

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби російських окупантів поменшало ще на 1150 одиниць.

У техніці втрати ворога за минулу добу наступні: