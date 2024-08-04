Война, день 893: ночью враг ударил по Полтавщине и повредил железную дорогу

О ситуации на фронте на утро 4 августа 2024

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, также враг был активен на Торецком и Купянском направлениях.

В субботу, 3 августа, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением шести ракет, а также 49 авиаударов, сбросив 62 управляемых авиабомб (КАБ). Кроме того, враг произвел более 5100 обстрелов, из них 106 – из реактивных систем залпового огня.

В субботу авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления, пять средств ПВО, станцию РЛС, склад МТЗ и еще один важный объект оккупантов.

По данным Воздушного командования «Юг», в ночь на воскресенье, 4 августа 2024 года, противовоздушной обороной юга Украины был сбит один ударный беспилотник (БпЛА) «Shahed-136/131». А всего за прошедшие сутки уничтожены 5 разведывательных БпЛА, из которых три «ZALA» и два «Supercam».

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Ночью 4 августа россияне обстреляли Полтавщину

Сегодня ночью в результате атаки Полтавской области дронами-камикадзе была повреждена железнодорожная инфраструктура, сообщает «Укрзалізниця».

В ведомстве сообщили, что повреждены пути, контактная сеть, опоры и другая инфраструктура, в связи с чем для ряда поездов с Харьковского направления оперативно поменяли маршруты, однако они приедут с задержками.

Восстановительные работы уже провели и часть поездов пропустили с резервными тепловозами. Также на данный момент почти полностью восстановили энергоснабжение.

В компании сообщают, что жертв и пострадавших в результате атаки рашистов нет.

Путин хочет свести на нет поддержку Украины Западом – аналитики

В американском Институте изучения войны (ISW) сообщают, что в конце июля этого года кремль планировал передать йеменским хуситам ракеты и другое военное оборудование, однако не сделал этого из-за дипломатического давления со стороны США и Саудовской Авравии.

Аналитики считают, что такой план россии подчеркивает ее растущее военное партнерство с Ираном и говорит о том, что рф, вероятно, стремится использовать иранскую сторону для косвенной конфронтации с Западом для влияния на процесс принятия решений. В то же время это свидетельствует и о зависимости рф от Ирана в вопросе высокоточного вооружения и компонентов.

Потери врага на утро 4 августа 2024

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российских оккупантов стало меньше еще на 1150 единиц.

В технике потери врага за минувшие сутки следующие: