Війна, день 880-й: Зеленський розповів про втрати України на полі бою

Коротко про ситуацію на фронті

За минулу добу зафіксовано 117 бойових зіткнень, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Окупанти не полишають спроб захопити Стельмахівку, Макіївку, атакують наші позиції в Іванівському, Кліщіївці, намагаються захопити острови заплави лівого берега річки Дніпро. Фактично по всьому фронту тривають активні бойові дії різної інтенсивності.

Учора, загалом, російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетні (4 ракети), 72 авіаційні удари (зокрема задіяв 100 КАБ) та 1542 удари дронами-камікадзе.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 13 спроб противника прорвати нашу оборону, зокрема, в районах Часового Яру.

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося 12 бойових зіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке.

На Куп’янському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив вісім атак неподалік населених пунктів Північне, Залізне та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 наступальних та штурмових дій.

Про щоденні втрати України

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію із втратами серед українських військових на фронті.

“Я знаю, скільки ми людей втрачаємо щодня. Для мене це дуже болюче питання і дуже важливе. Я кожного дня, на жаль, бачу ці зміни, і вони не в позитивний бік. Менше не стає”, – розповів в інтерв’ю BBC.

За словами президента, в Україні співвідношення загиблих і поранених військових 1 до 6-8, у росії – 1 до 3. Він додав, що потрібно максимально мінімізувати втрати.

“Коли ми говоримо про війну і про нашу боротьбу, ми повинні дивитися на людей і мінімізувати втрати. Тому різниця між убитими і пораненими в нас із росіянами дуже велика. Якщо в нас один убитий на шість-вісім поранених, то в них кожен другий-третій. Це говорить про те, що вони не борються за виживання своєї людини, залишають на полі бою”, – зазначив Зеленський.

У росії заявляють про наліт безпілотників

Міноборони рф повідомляє про “збиття” 47 безпілотників у Ростовській області, 17 над Чорним і Азовським морями, вісім у Краснодарському краї і по одному в Бєлгородській, Воронезькій і Смоленській областях.

У соцмережах фіксують прильоти по нафтопереробному заводу в Туапсе. Також дрони атакували військовий аеродром у Морозовську Ростовської області.

Про втрати ворога на ранок 22 липня 2024 року

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони вразили пункт управління, склад боєприпасів, чотири артилерійські системи, два засоби ППО, радіолокаційну станцію та 15 районів зосередження особового складу і військової техніки окупантів.

За минулу добу загальні втрати окупантів склали 1050 осіб. Також наші воїни знешкодили: