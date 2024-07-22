Война, день 880-й: Зеленский рассказал о потерях Украины на поле боя

Коротко о ситуации на фронте

За прошедшие сутки зафиксировано 117 боевых столкновений, сообщили в Генштабе ВСУ.

Оккупанты не оставляют попыток захватить Стельмаховку, Макеевку, атакуют наши позиции в Ивановском, Клещеевке, пытаются захватить острова поймы левого берега реки Днепр. Фактически по всему фронту идут активные боевые действия разной интенсивности.

Вчера, в общем, российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенных пунктах три ракетных (4 ракеты), 72 авиационных удара (в частности задействовал 100 КАБ) и 1542 ударов дронами-камикадзе.

На Краматорском направлении наши воины остановили 13 попыток противника прорвать нашу оборону, в частности, в районах Часового Яра.

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло 12 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

На Купянском направлении противник 11 раз атаковал позиции наших подразделений.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил восемь атак неподалеку населенных пунктов Северное, Железное и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники отбили 39 наступательных и штурмовых действий.

О ежедневных потерях Украины

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с потерями среди украинских военных на фронте.

«Я знаю, сколько мы людей теряем ежедневно. Для меня это очень болезненный вопрос и очень важный. Я каждый день, к сожалению, вижу эти изменения, и они не в положительную сторону. Меньше не становится», — рассказал в интервью BBC.

По словам президента, в Украине соотношение погибших и раненых военных 1 к 6-8, в россии — 1 к 3. Он добавил, что нужно максимально минимизировать потери.

«Когда мы говорим о войне и о нашей борьбе, мы должны смотреть на людей и минимизировать потери. Поэтому разница между убитыми и ранеными у нас с россиянами очень большая. Если у нас один убитый на шесть-восемь раненых, то у них каждый второй-третий. Это говорит о том, что они не борются за выживание своего человека, оставляют на поле боя», — отметил Зеленский.

В россии заявляют о налете беспилотников

Минобороны рф сообщает о «сбитии» 47 беспилотников в Ростовской области, 17 над Чёрным и Азовским морями, восемь в Краснодарском крае и по одному в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях.

В соцсетях фиксируют прилёты по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе. Также дроны атаковали военный аэродром в Морозовске Ростовской области.

Про потери врага на утро 22 июля 2024

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, склад боеприпасов, четыре артиллерийские системы, два средства ПВО, радиолокационную станцию и 15 районов сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

За прошедшие сутки общие потери оккупантов составили 1050 человек. Также наши воины обезвредили: