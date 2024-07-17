Війна, день 875-й: яка ситуація навколо селища Кринки на Херсонщині

Війна, день 875-й: яка ситуація навколо селища Кринки на Херсонщині

У середу, 17 липня 2024 року, розпочалася 875-та доба з початку повномасштабної війни Ураїни з путінськими загарбниками. Найзапекліші бої точаться на Покровському та Торецькому напрямках. У ЗМІ повідомляють, що нашим захисникам довелося відступити із села Кринки на лівому березі Дніпра, а також із селища Урожайне на Донеччині.

Силам оборони довелося відступити з Кринок, – ЗМІ

16 липня низка ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що українські сили вимушено відступили із селища Кринки на лівому березі Дніпра і з селища Урожайне у Волноваському районі Донецької області.

Посилаючись на джерело в Генштабі ЗСУ, видання Liga.net повідомило, що в зазначених населених пунктах було неможливо далі утримувати позиції. Повідомляється, що в Кринках бої змістилися на острови. Тримати рубіж у населеному пункті не було сенсу через масштабні руйнування будівель і укриттів, ідеться в матеріалі.

Така сама ситуація сталася в Урожайному. Там були зруйновані та непридатні для використання позиції, внаслідок чого військові не змогли виконувати свої завдання.

З метою збереження життів бійців Сили оборони повинні відступати зі знищених позицій, підкреслив представник Генштабу.

Аналітики DeepState розповіли про останні зміни на російсько-українському фронті та прокоментували ситуацію навколо селища Кринки на Херсонщині.

Повідомляється, що окупантам вдалося просунутися в Нью-Йорку, Лозуватському, Новоселівці Першій та біля Прогресу. Водночас українські захисники відкинули окупантів у районі вулиці Заводської селища Нью-Йорк.

“Щодо Кринок ми вже не раз публічно говорили, що очікуємо на офіційне повідомлення про ситуацію там. І як трапляється завжди – мовчання офіційних осіб призводить до того, що цей простір займе хтось інший. У цьому випадку анонімний генштабіст українських медіа”, – додали аналітики.

У Генеральному штабі втрату Кринок не підтверджували, у ранковому зведенні про цей напрямок фронту йдеться про таке:

“На Придніпровському напрямку відбулася одна ворожа штурмова дія поблизу Козачих Лагерів”.

Відстань між селом Кринки та селом Козачі Лагері – приблизно 9 км.

На фронті за добу зафіксовано 112 бойових зіткнень

За інформацією Генштабу ЗСУ, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах чотири ракетні удари із застосуванням шести ракет, а також 71 авіаудар, скинувши 119 КАБів.

Як і раніше, найгарячішими напрямками залишаються Покровське, де наші захисники відбили 24 штурмових дії, і Торецький напрямок, де ворог ворог здійснив 11 атак неподалік Північного, Нью-Йорка і Торецька.

ЗСУ продовжують завдавати ударів по російських системах ППО

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що 16 липня підрозділи ракетних військ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по ворожому комплексу С-300 на території тимчасово окупованої Донецької області.

Підтверджено ураження радіолокаційної станції та пускових установок противника. Детальніша інформація про наслідки удару уточнюється.

Також учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також вразили пункт управління БПЛА та ЗРК “Бук”.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників становили 1110 осіб. Також українські воїни знешкодили:

  • 11 танків,
  • дев’ять бойових броньованих машин,
  • 43 артилерійські системи,
  • одну РСЗВ,
  • засіб ППО,
  • 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня,
  • 61 автомобіль і дев’ять одиниць спеціальної техніки ворога.

втрати ворога

 

 

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