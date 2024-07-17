Война, день 875-й: какая ситуацию вокруг поселка Крынки на Херсонщине

Силам обороны пришлось отступить из Крынок, — СМИ

16 июля ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что украинские силы вынужденно отступили из поселка Крынки на левом берегу Днепра и из поселка Урожайное в Волновахском районе Донецкой области.

Ссылаясь на источник в Генштабе ВСУ издание Liga.net, что в указанных населенных пунктах было невозможно дальше удерживать позиции. Сообщается, что в Крынках бои сместились на острова. Держать рубеж в населенном пункте не было смысла из-за масштабных разрушений зданий и укрытий, говорится в материале.

Такая же ситуация произошла в Урожайном. Там были разрушены и непригодны для использования позиции, в результате чего военные не смогли выполнять свои задачи.

В целях сохранения жизней бойцов Силы обороны должны отступать с уничтоженных позиций, подчеркнул представитель Генштаба.

Аналитики DeepState рассказали о последних изменениях на российско-украинском фронте и прокомментировали ситуацию вокруг поселка Крынки на Херсонщине.

Сообщается, что оккупантам удалось продвинуться в Нью-Йорке, Лозоватском, Новоселовке Первой и возле Прогресса. В то же время украинские защитники отбросили оккупантов в районе улицы Заводской поселка Нью-Йорк.

«По Крынкам мы уже не раз публично говорили, что ожидаем официального сообщения о ситуации там. И как случается всегда — молчание официальных лиц приводит к тому, что это пространство займет кто-то другой. В данном случае анонимный генштабист украинских медиа», — добавили аналитики.

В Генеральном штабе потерю Крынок не подтверждали, в утренней сводке об этом направлении фронта говорится следующее:

«На Приднепровском направлении состоялось одно вражеское штурмовое действие вблизи Казачьих Лагерей».

Расстояние между селом Крынки и селом Казачьи Лагери — примерно 9 км.

На фронте сутки зафиксировано 112 боевых столкновений

По информации Генштаба ВСУ, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением шести ракет, а также 71 авиаудар, сбросив 119 КАБов.

По прежнему самыми горячими направлениями остаются Покровское, где наши защитники отбили 24 штурмовых действия, и Торецкое направление, где враг враг совершил 11 атак неподалеку Северного, Нью-Йорка и Торецка.

ВСУ продолжают наносить удары по российским системам ПВО

В Генштабе ВСУ сообщают, что 16 июля подразделения ракетных войск во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по вражескому комплексу С-300 на территории временно оккупированной Донецкой области.

Подтверждено поражение радиолокационной станции и пусковых установок противника. Более подробная информация о последствиях удара уточняется.

Также вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления БПЛА и ЗРК «Бук».

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1110 человек. Также украинские воины обезвредили: