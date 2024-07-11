Війна, день 869-й: вночі ворог атакував балістикою та “шахедами”

Ракетно-дронова атака 11 липня

У ніч на 11 липня 2024 року противник вдарив по Сумській області двома балістичними ракетами “Іскандер-М”, а також атакував 6-ма ударними БпЛА типу “Shahed-131/136”.

Усі ворожі “шахеди” були збиті в Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях.

Про наслідки “прильотів” на Сумщині поки що не повідомляється.

Ситуація на фронті на ранок 11 липня

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах чотири ракетні удари із застосуванням дев’яти ракет, а також 56 авіаударів із використанням 68 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, зокрема 116 – із використанням реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу зафіксовано 146 бойових зіткнень.

На фронті все ще зберігається складна та напружена бойова ситуація, ворог кидає значні сили на штурми, особливо на Покровському напрямку, де за добу відбито 42 штурми окупантів.

Після відновлення американських поставок зброї ЗСУ змогли стабілізувати критичні ділянки фронту, а з середини травня проводити локальні контратаки в північній частині Харківщини та в напрямку Кремінної. Про це йдеться в щоденному американському Інституті вивчення війни (ISW).

Українські військові поки що не проводять масштабних наступів, які необхідні для перехоплення ініціативи на фронті, однак нинішні тактичні контратаки збільшують витрати для росії на її “повзучий наступ”.

Зокрема, після того, як ЗСУ відбили певну територію на півночі Харківської області, росіяни були змушені перемістити частину своїх підрозділів із місць, де теоретично мало б перебувати їхнє централізоване командування.

“Наприклад, РФ перекинула підрозділи 810-ї бригади морської піхоти (Чорноморський флот) і батальйонну тактичну групу 9-ї мотострілецької бригади та 9-ї мотострілецької бригади на північ Харківщини. Водночас інші сили цих бригад залишилися біля Кринок у Херсонській області та Торецька на Донеччині”, – додали аналітики.

За інформацією ISW, командування армії РФ переміщує підрозділи десантників уздовж усієї лінії бойових дій. Водночас частини 137-го полку та 106-ї дивізії ПДВ воюють у Херсонській області, а інші – поблизу Сіверська в Донецькій області.

“Розпорошеність підрозділів є свідченням того, що росіяни починають відчувати тиск українських контратак. Це говорить про те, що лінія фронту не така статична, як думає Путін”, – підсумували експерти.

Втрати ворога на ранок 11 липня

Українські військові за добу знищили: