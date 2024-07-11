Война, день 869-й: ночью враг атаковал баллистикой и «шахедами»

Ракетно-дроновая атака 11 июля

В ночь на 11 июля 2024 года противник ударил по Сумской области двумя баллистическими ракетами «Искандер-М», а также атаковал 6-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136».

Все вражеские «шахеды» были сбиты в Николаевской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.

О последствиях «прилетов» на Сумщине пока не сообщается.

Ситуация на фронте на утро 11 июля

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением девять ракет, а также 56 авиаударов с использованием 68 КАБов. Кроме этого, осуществил более 4000 обстрелов, в том числе 116 — с использованием реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки зафиксировано 146 боевых столкновений.

На фронте все еще сохраняется сложная и напряженная боевая ситуация, враг бросает значительные силы на штурмы, особенно на Покровском направлении, где за сутки отбито 42 штурма оккупантов.

После возобновления американских поставок оружия ВСУ смогли стабилизировать критические участки фронта, а с середины мая проводить локальные контратаки в северной части Харьковщины и в направлении Кременной. Об этом говорится в ежедневном американском Институте изучения войны (ISW).

Украинские военные пока не проводят масштабные наступления, которые необходимы для перехвата инициативы на фронте, однако нынешние тактические контратаки увеличивают расходы для россии на ее «ползучее наступление».

В частности, после того, как ВСУ отбили определенную территорию на севере Харьковской области, россияне были вынуждены переместить часть своих подразделений из мест, где теоретически должно было бы находиться их централизованное командование.

«Например, РФ перебросила подразделения 810-й бригады морской пехоты (Черноморский флот) и батальонную тактическую группу 9-й мотострелковой бригады и 9-й мотострелковой бригады на север Харьковщины. В то же время другие силы этих бригад остались возле Крынок в Херсонской области и Торецка в Донецкой», — добавили аналитики.

По информации ISW, командование армии рф перемещает подразделения десантников вдоль всей линии боевых действий. В то же время части 137-го полка и 106-й дивизии ВДВ воюют в Херсонской области, а другие — вблизи Северска в Донецкой области.

«Распыленность подразделений является свидетельством того, что россияне начинают чувствовать давление украинских контратак. Это говорит о том, что линия фронта не такая статичная, как думает Путин», — подытожили эксперты.

Потери врага на утро 11 июля

Украинские военные за сутки уничтожили: